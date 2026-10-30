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Korkuteli'de yıldırım isabet eden ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 02.30'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında ev küle döndü; ev sahibi Abdulkadir Kara ve eşi pencereden atlayarak yara almadan kurtuldu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Korkuteli'de yıldırım isabet eden ev kullanılamaz hale geldi

Korkuteli'de yıldırımın isabet ettiği ikamet alevlere teslim oldu:

Antalya'nın Korkuteli ilçesi İmrahor Mahallesi'nde gece saat 02.30 civarında etkili olan yağış sırasında bir eve yıldırım isabet etti. Isabetin hemen ardından evde yangın çıktı ve kısa sürede alevler tüm yapıyı sardı.

Olayın gelişimi:

Yangın sırasında evde bulunan Abdulkadir Kara ile eşi, alevlerin hızla büyümesi nedeniyle pencereden atlayarak dışarıya çıkarak yaralanmadan kurtuldu. Mahalle sakinlerinin durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine müdahale ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sonuç:

Bölgeye ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis, yangına yoğun müdahale başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınabildi ancak ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer tarafından yapılan müdahale ve mahalle sakinlerinin zamanında ihbarı, can kaybının ve yaralanmanın önlenmesinde etkili oldu. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Antalya&#039;da yıldırım düşen ev alev topuna döndü

Antalya'da yıldırım düşen ev alev topuna döndü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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