Korkuteli'de yıldırım isabet eden ev kullanılamaz hale geldi

Korkuteli'de yıldırımın isabet ettiği ikamet alevlere teslim oldu:

Antalya'nın Korkuteli ilçesi İmrahor Mahallesi'nde gece saat 02.30 civarında etkili olan yağış sırasında bir eve yıldırım isabet etti. Isabetin hemen ardından evde yangın çıktı ve kısa sürede alevler tüm yapıyı sardı.

Olayın gelişimi:

Yangın sırasında evde bulunan Abdulkadir Kara ile eşi, alevlerin hızla büyümesi nedeniyle pencereden atlayarak dışarıya çıkarak yaralanmadan kurtuldu. Mahalle sakinlerinin durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine müdahale ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sonuç:

Bölgeye ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis, yangına yoğun müdahale başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınabildi ancak ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer tarafından yapılan müdahale ve mahalle sakinlerinin zamanında ihbarı, can kaybının ve yaralanmanın önlenmesinde etkili oldu. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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