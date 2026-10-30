Andırın’de vefa ziyareti: şehitlerin kabirlerinde Kur’an tilaveti ve ailelere destek

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, şehitler Mustafa Kök ve Ebubekir Sel şahadetlerinin sene-i devriyesinde anıldı. Andırın Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, hem mezar başı ziyaretleri hem de aile ocaklarına yapılan ziyaretlerle vefa gösterisinde bulundu.

Kabir ziyaretlerinde yapılan uygulamalar:

Ziyaretler kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve mezarlara karanfil bırakıldı. Kabirlerde edilen dualar, şehitlerin anısını yaşatma ve toplum belleğini canlı tutma amacıyla gerçekleştirildi.

Aile ziyaretleri ve verilen destekler:

Kabir ziyaretlerinin yanı sıra şehit yakınları evlerinde ziyaret edildi; psikososyal destek ekipleri ailelerle bir araya gelerek acıyı paylaştı ve ihtiyaçları dinledi. Yetkililer, devletin her zaman şehit emanetlerinin yanında olduğunu vurgulayarak ziyaretlerin bu çerçevede sona erdiğini belirtti.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE ŞEHİTLER MUSTAFA KÖK VE EBUBEKİR SEL, ŞAHADETLERİNİN SENE-İ DEVRİYESİNDE KABİRLERİ BAŞINDA VE AİLE OCAKLARINDA DUALARLA ANILDI.