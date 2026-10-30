Adana'da kaybolan gazoz tadını yaşatan usta

Adana'da el yapımı gazoz geleneğini sürdürüyor

Adana'da 61 yaşındaki Hacı Alyaput, 35 yıldır el yapımı gazoz hazırlayıp satıyor. Kentte nadir kalan bu mesleği sürdüren Alyaput, tarifinin tamamının doğal olduğunu ve içinde katkı maddesi bulunmadığını vurguluyor.

Geleneksel tarifin aşamaları:

Alyaput, gazoz hazırlığı için özel bir hazne kullanıyor. Hazneye buz, soda, limon suyu ve çilek aroması ekleniyor; malzemeler karıştırıldıktan sonra basınçlı sistemden geçirilerek karbonatlı içecek haline getiriliyor. Hazırlanan gazozlar soğuk şekilde müşterilere servis ediliyor.

Ustanın anlattığına göre, bu yöntemi amcalarından öğrendiler ve ailenin tarifine göre üretim yapılıyor. Aile geleneği hakkında Alyaput, bu işi yapanların geçmişinin 1970 yılına dayandığını belirtiyor ve işletmenin doğallığından ödün vermediğini söylüyor.

Müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik:

Alyaput, mesleğini severek yaptığını, bu işle 4 çocuğunu büyüttüğünü ve evlendirdiğini ifade ediyor. Ayrıca şimdiye kadar herhangi bir şikayet almadığını belirtiyor ve gazozunun içindeki tek bileşenlerin buz, soda, aroma ve karbon olduğunu anlatıyor.

Müşteriler de el yapımı gazozu benimsiyor. Onur Yıldız, "Abiyi uzun zamandır tanıyoruz. İlk günden bu yana lezzeti değişmedi. Tadı da son derece güzel. Bu tadı herkese tavsiye ederim. Markette satılanlar şişkinlik yapıyor ancak bu tamamen doğal olduğu için böyle bir sorun yok. Adana’da bunu yapan başka birini görmedim" dedi. Irmak Yıldız ise "Çok güzel, herkes gelsin denesin. İlk defa el yapımı gazoz içiyorum, çok beğendim" ifadelerini kullandı.

Geleneksel el yapımı gazozun Adana sokaklarındaki varlığı, hem lezzet arayanlara hem de kuşaktan kuşağa aktarılan bir zanaata dair iz arayanlara hitap ediyor. Alyaput, tarifin özgünlüğünü koruyarak hizmet vermeye devam ediyor.

ADANA’DA 35 YILDIR EL YAPIMI GAZOZ HAZIRLAYAN 61 YAŞINDAKİ HACI ALYAPUT, YILLARDIR SÜRDÜRDÜĞÜ MESLEĞİYLE 4 ÇOCUĞUNU BÜYÜTÜRKEN, GELENEKSEL GAZOZ YAPIMINI YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR.