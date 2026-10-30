Denizli Tekden'de yeni dönem: Prof. Dr. Kemalettin Erdem başhekim

Tekden Hastanesi yeni yönetim dönemine başladı

Özel Denizli Tekden Hastanesi başhekimlik görevine Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Erdem atandı. Hastane yönetimi, hekim kadrosu ve yöneticilerin bulunduğu törenle duyurulan atama, kurumun Denizli ve bölgedeki sağlık sunumunu güçlendirme amaçlarının bir parçası olarak nitelendirildi.

Atama töreninin ayrıntıları:

Törende Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Kemal Tekden ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruziye Tekden de hazır bulundu. Açıklamayı yapan Op. Dr. Kemal Tekden, Prof. Dr. Kemalettin Erdem’in tecrübeli ve yenilikçi yaklaşımının hastanenin sağlık hizmetlerine katkı sağlayacağına dair güven ifade etti. Ayrıca önceki dönem başhekimi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hulusi Deniz Oğuz da görev süresince yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür edildi.

Hedefler ve ilk mesaj:

Prof. Dr. Kemalettin Erdem, görevi devralırken kurumun geçmişine ve bölgeye sunduğu hizmete atıfla, 24 yıldır Denizli ve bölgeye hizmet eden bir kuruluşun parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı. Erdem, modern tıp olanakları ve hastanenin uzman-akademisyen kadrosuyla el ele vererek tedavi standardını daha da yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yeni başhekim, hasta konforunu artıracak uygulamalar, tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi ve yenilikçi yaklaşımların kurum pratiğine entegre edilmesi üzerinde çalışacaklarını söyledi. Yönetimle birlikte yürütülecek projelerin öncelikle hasta güvenliği ve hizmet erişilebilirliğini güçlendirmeye odaklanacağı ifade edildi.

Hastane yönetiminin açıklaması, atamanın hem kurum içi koordinasyonu güçlendireceği hem de bölgesel sağlık hizmetlerinde kalite artışına katkıda bulunacağı yönündeydi. Yeni dönemde planlanacak uygulamalar ve iş birlikleri, hastanenin bölgedeki rolünü pekiştirmeyi hedefliyor.

Prof. Dr. Erdem’e yeni görevinde başarı dilekleri iletildi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sonlandı. Hastane yönetimi, atamanın ardından ekip çalışmasını ve hasta odaklı hizmeti ön plana alan adımları yakından takip edeceklerini açıkladı.

ÖZEL DENİZLİ TEKDEN HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ GÖREVİNE KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. KEMALETTİN ERDEM ATANDI.