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Okulda uygulanan tatbikatla öğrencilere afet bilinci kazandırıldı

Aydın AFAD İl Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrencilere afet eğitimi verip tahliye tatbikatı yaptı; hedef hazırlık ve bilinci artırmak.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okulda uygulanan tatbikatla öğrencilere afet bilinci kazandırıldı

Aydın'da uygulamalı afet eğitimi

Aydın AFAD İl Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere afet farkındalığı eğitimi verildi ve uygulamalı bir tahliye tatbikatı yapıldı. Eğitimde, afetlere hazırlıklı olmanın önemi ve temel davranış kuralları ön plana çıkarıldı.

eğitimin hedefleri ve yöntemleri:

Eğitimin temel amacı öğrencilerin afetlere karşı bilinç düzeyini yükseltmek ve olası bir olayda doğru tepki verebilmelerini sağlamak oldu. Program kapsamında bilgi aktarımı yanında pratik uygulamalara da yer verilerek, öğrencilerin güvenli alanlara yönlendirilmesi ve temel korunma adımları gösterildi.

tahliye tatbikatının kazanımları:

Tahliye tatbikatı, öğrencilerin belirlenen tahliye yollarını ve toplanma alanlarını deneyimlemelerini sağladı. Uygulama, acil durumda sakin kalma, yönergelere uyma ve hızlı tahliye becerilerinin pekiştirilmesine odaklandı.

Aydın AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada: "Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda, afetlere karşı bilinç ve hazırlık düzeyini artırmak amacıyla afet farkındalık eğitimi verildi ve tahliye tatbikatı yapıldı".

Çalışma, öğrencilerin afetlere karşı hazırlık ve bilinç seviyesini artırmayı hedefliyor ve benzer eğitimlerin sürdürüleceği vurgulandı.

AYDIN AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU&#039;NDA DÜZENLENEN EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERE...

AYDIN AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU'NDA DÜZENLENEN EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERE AFET FARKINDALIĞI ANLATILIRKEN TAHLİYE TATBİKATI DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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