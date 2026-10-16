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MHP'li vekilden Şeyh Şaban-ı Veli türbesi için bakım ve yol çağrısı

Baki Ersoy, İncesu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi'nin bakım, restorasyon ve ulaşım yolunun yapılması için Kültür ve Turizm Bakanı'na yazılı soru önergesi sundu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Caner Şahin

MHP'li vekilden Şeyh Şaban-ı Veli türbesi için bakım ve yol çağrısı

Önergenin kapsamı:

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İncesu ilçesinin Şeyh Şaban köyünde yer alan Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi hakkında yazılı soru önergesini TBMM Başkanlığına sundu. Önerge, türbenin mevcut durumu, bakım ve restorasyon ihtiyacı ile türbeye ulaşımı sağlayacak yolun yapılmasına ilişkin olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un cevaplandırması talebiyle yöneltildi.

Soru önergesinde hangi başlıklar yer alıyor:

Önergede, türbenin mevcut durumuna ilişkin olarak Bakanlıkça bir inceleme yapılıp yapılmadığı, varsa yapılan çalışmalara ilişkin bilgi istendi. Ayrıca türbenin bakım ve restorasyon ihtiyacının tespit edilip edilmediği ve bu kapsamda herhangi bir çalışma planlanıp planlanmadığı soruldu. Türbeye ulaşımı sağlayacak yolun yapılması için ilgili kurumlarla herhangi bir çalışma yürütülüp yürütülmediği ve gerekli çalışmalar tamamlanıncaya dek türbenin durumunun iyileştirilmesine yönelik geçici tedbirlerin değerlendirilip değerlendirilmediği de önergede yer alan maddeler arasında bulundu.

Takip ve beklenti:

Baki Ersoy, İncesu'daki türbenin bakım ve restorasyon ihtiyacının değerlendirilmesi ile ulaşım imkanlarının iyileştirilmesine ilişkin sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Önergeye verilecek yanıt, türbenin korunması ve ziyaretçi erişiminin sağlanması açısından atılacak adımların boyutunu gösterecek.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, İNCESU İLÇESİNİN ŞEYH ŞABAN...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, İNCESU İLÇESİNİN ŞEYH ŞABAN KÖYÜNDE BULUNAN ŞEYH ŞABAN-I VELİ TÜRBESİ’NİN MEVCUT DURUMU, BAKIM VE RESTORASYON İHTİYACI İLE TÜRBEYE ULAŞIMI SAĞLAYACAK YOLUN YAPILMASINA İLİŞKİN YAZILI SORU ÖNERGESİNİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY’UN CEVAPLANDIRMASI İSTEMİYLE TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNDU.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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