Hasankeyf kavşağında takla atan araç: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Hasankeyf kavşağında kaza

Batman’da Hasankeyf Kavşağı’nda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

inceleme:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BATMAN’DA HASANKEYF KAVŞAĞI’NDA TAKLA ATAN OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.