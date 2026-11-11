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Hasankeyf kavşağında takla atan araç: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Batman Hasankeyf Kavşağı'nda sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:15

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hasankeyf kavşağında takla atan araç: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Hasankeyf kavşağında kaza

Batman’da Hasankeyf Kavşağı’nda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

inceleme:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BATMAN’DA HASANKEYF KAVŞAĞI’NDA TAKLA ATAN OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.

BATMAN’DA HASANKEYF KAVŞAĞI’NDA TAKLA ATAN OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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