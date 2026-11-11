Hasankeyf kavşağında takla atan araç: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Hasankeyf kavşağında kaza
Batman’da Hasankeyf Kavşağı’nda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
olay yeri ve müdahale:
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
inceleme:
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
BATMAN’DA HASANKEYF KAVŞAĞI’NDA TAKLA ATAN OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.
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