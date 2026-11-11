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Muş’ta sazlıktaki yaralı leylek jandarmanın müdahalesiyle kurtarıldı

Muş'ta jandarma devriyesinde Kıyık köyü kırsalında sazlıkta yaralı bir leylek bulundu; tedavi için Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muş’ta sazlıktaki yaralı leylek jandarmanın müdahalesiyle kurtarıldı

jandarma devriyesinde keşif:

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kıyık köyü kırsalında yaptıkları devriye sırasında yol kenarındaki sazlık alanda yaralı bir leylek tespit etti. Bölgedeki asayiş ve çevre denetimlerini yürüten ekipler, kuşun sağlık durumunu değerlendirerek müdahaleye karar verdi.

yaralı leyleğin alınması ve ilk müdahale:

Devriye görevlileri, leyleği bulunduğu yerden dikkatle alarak zarar görmesini önledi. Müdahale sırasında ekipler, işlem ve taşıma süreçlerinde hayvan koruma esaslarına uygun hareket etti. Olayda görevli jandarma birimleri, işlemlerini 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde yürüttü.

tedavi ve teslim süreci:

Yaralı leylek, gerekli ilk müdahalesinin ardından tedavi ve rehabilitasyon amaçlı teslim edilmek üzere Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, kuşun sağlık durumu stabil olduğunda ve rehabilitasyon süreci tamamlandığında yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.

Olay, jandarma ekiplerinin rutin devriye faaliyetleri sırasında doğa koruma görevlerinin de etkin şekilde yürütüldüğünü gösterdi. Bölge ekipleri, benzer durumlarda vatandaşları bilgilendirme ve yetkililere haber verme çağrısını yineledi.

MUŞ’TA JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DEVRİYE FAALİYETİ SIRASINDA YOL KENARINDAKİ SAZLIK...

MUŞ’TA JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DEVRİYE FAALİYETİ SIRASINDA YOL KENARINDAKİ SAZLIK ALANDA YARALI BULUNAN LEYLEK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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