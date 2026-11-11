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Bursa'da İnönü Caddesi'nde taksi tartışması tekme ve bıçaklı kavgaya dönüştü

Bursa İnönü Caddesi'nde taksi sürücüsü ile alkollü bir kişi arasında başlayan tartışma hızla kavgaya dönüştü; tekme ve bıçaklı saldırı kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:26

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da İnönü Caddesi'nde taksi tartışması tekme ve bıçaklı kavgaya dönüştü

Olayın detayları:

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde yaşanan olayda, alkollü olduğu öğrenilen K.K. ile taksici O.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü başlayan münakaşa kısa sürede alevlendi ve taksici aracından inerek karşısındaki kişiye tekme ve tokatlarla saldırdı.

Çarpışma sırasında darbe alan şahıs yere düşmek üzereyken yanında bulunan bir bıçakla taksiciyi bacağından yaraladı. Olay sırasında her iki taraf da fiziksel zarar gördü ve kavganın bazı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüler ve müdahale:

Olay anı kameraya saniye saniye kaydedilirken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Bölgeye intikal eden ekiplerce yapılan müdahalede, Çarşı Polis Merkezi Amirliğince işlem başlatıldı ve 2 şahıs gözaltına alındı.

TAKSİCİNİN KARŞISINDAKİ ŞAHSI TEKME VE TOKATLARLA DARBETTİĞİ VE BACAĞINDAN BIÇAKLANDIĞI ANLAR...

TAKSİCİNİN KARŞISINDAKİ ŞAHSI TEKME VE TOKATLARLA DARBETTİĞİ VE BACAĞINDAN BIÇAKLANDIĞI ANLAR, GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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