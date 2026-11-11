Dolar 50,2272 +0,02%
Euro 55,9775 -0,22%
Bist 11.789,54 +1,09%
Altın Gram 6.552,54 +0,68%
EUR/USD 1,1141 -0,23%
Brent Petrol 92,71 +1,33%
--°

Çaycuma'da iki aracın çarpışması: sürücüler itfaiye tarafından kurtarıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla sürücüler araç içinde sıkıştı; itfaiye kurtardı, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çaycuma'da iki aracın çarpışması: sürücüler itfaiye tarafından kurtarıldı

Çaycuma'da kaza

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski sanayi sitesi yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu sürücüler araç içerisinde sıkıştı. Çarpışmanın şiddeti üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

kurtarma çalışması:

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda mahsur kalan sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarılan sürücüler, müdahalenin ardından ambulanslarla sağlık kuruluşuna sevk edildi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Hastaneye kaldırılan sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alıp trafiği kontrol altına aldı ve olayla ilgili inceleme başlattı.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE ESKİ SANAYİ SİTESİ YAKINLARINDA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU...

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE ESKİ SANAYİ SİTESİ YAKINLARINDA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜLER ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan güvenlik güçleri ekimde siber suçların büyük çoğunluğunu aydınlattı
images

Ormanlık arazide kaybolan mantarcı jandarma, AFAD ve AKUT'un çalışmasıyla sağ sa...
images

Beşiktaş'ta silahlı saldırıda şüpheliler çalıların altından dronla yakalandı
images

İş makinesiyle hükümet binasına saldırı: Xi'an'da tahliye ve gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ormanlık arazide kaybolan mantarcı jandarma, AFAD ve AKUT'un çalışmasıyla sağ salim bulundu

Rize'den 380 kilometre ötede karla kaplı Elbruz zirvesi gözlendi

Uludağ zirvesinde anma yürüyüşü: NAKUT'tan Atatürk'e saygı

Kayseri itfaiyesi kışa hazırlık için soba ve baca tedbirleri çağrısı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi