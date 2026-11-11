Çaycuma'da iki aracın çarpışması: sürücüler itfaiye tarafından kurtarıldı

Çaycuma'da kaza

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski sanayi sitesi yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu sürücüler araç içerisinde sıkıştı. Çarpışmanın şiddeti üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

kurtarma çalışması:

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda mahsur kalan sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarılan sürücüler, müdahalenin ardından ambulanslarla sağlık kuruluşuna sevk edildi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Hastaneye kaldırılan sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alıp trafiği kontrol altına aldı ve olayla ilgili inceleme başlattı.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE ESKİ SANAYİ SİTESİ YAKINLARINDA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜLER ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI.