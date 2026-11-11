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Akbank ile Daikin sürdürülebilir iklimlendirmede işletmelere finansman sunacak

Akbank, UNDP Cool Up iş ortaklığıyla başlattığı Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı'nda Daikin ile enerjiyi verimli çözümlerle finanse edecek.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Berk Doğan

Akbank ile Daikin sürdürülebilir iklimlendirmede işletmelere finansman sunacak

Akbank ve Daikin iş birliğiyle enerji verimli iklimlendirme yatırımlarını hızlandırıyor

Akbank, UNDP Cool Up Programı kapsamında Türkiye'de başlattığı Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı için ilk teknoloji ortağı olarak Daikin ile anlaştı. Anlaşma, COP31 bünyesinde düzenlenen imza töreninde Akbank Genel Müdürü Kaan Gür ve Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder tarafından resmen duyuruldu.

İş birliğinin kapsamı:

Taraflar, işletmelerin dönüşüm ihtiyaçlarını doğru teknolojilerle eşleştirerek yatırım potansiyelini hayata geçirilmesine odaklanacak. İş birliği; enerji verimli ısıtma ve soğutma sistemlerine geçiş, ekipman modernizasyonu ve düşük küresel ısınma potansiyeline sahip soğutucu akışkanlara yönelen yatırımları kapsıyor. Bu yatırımlar banka tarafından sunulan KOBİ Eko Dönüşüm, Ticari Yeşil Büyüme ve Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş paketleriyle desteklenecek.

Daikin projelere özel avantajlı teknoloji çözümleri ve enerji verimliliği danışmanlığı sağlayacak; uygun yatırımlar için kamu destek mekanizmalarının kullanımı da değerlendirilecek. Program, finansman, teknik danışmanlık ve teknoloji çözümlerini aynı çatı altında buluşturarak işletmelerin enerji verimli sistemlere geçişini kolaylaştırmayı hedefliyor.

COP31'deki etkinlikler ve hedefler:

Akbank, COP31 Yeşil Bölge'deki standında bir de Sürdürülebilir İklimlendirme ve Finansman Günü düzenledi. Etkinliğin açılışını Akbank Ticari Bankacılık Pazarlama Bölüm Başkanı Mert Tüzün yaptı; UNDP Cool Up Türkiye Ulusal Koordinatörü Zeynep Gökçen Aşan ve İSKİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Kavas sektörün önceliklerini değerlendirdi.

Sahadan Perspektifler panelinde Daikin, Siemens, VAT Enerji ve RePG temsilcileri enerji verimli teknolojileri, sektörel yatırım ihtiyaçları, karşılaşılan engeller ve finansman süreçlerini hızlandıracak iş birliklerini ele aldı. Banka, mart 2026'da başlattığı programın ilk 6 ayında işletmelerin ihtiyaçları ve yatırım potansiyellerini belirlediğini; COP31 sonrası uygun projelerin finanse edilmesi ve başarılı uygulamaların farklı sektörlere yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Program aynı zamanda Türkiye tarafından 2026'da açıklanan Ulusal Soğutma Eylem Planı ile uyumlu olarak tasarlandı. Eylem Planı, enerji verimliliği, düşük emisyonlu teknolojiler, soğutucu akışkan dönüşümü ve finansman mekanizmalarını önceliklendiriyor; artan soğutma talebi ve enerji maliyetleri bağlamında turizm, sağlık, gıda, soğuk zincir, sanayi ve ticari binalarda dönüşüm ihtiyacını vurguluyor.

Akbank, COP31 boyunca “Dünya için, Hepimiz için” yaklaşımıyla sanayinin yeşil dönüşümü, sürdürülebilir tedarik zincirleri, elektrifikasyon ve sürdürülebilir iklimlendirme ile mavi finansman gibi stratejik alanlarda finansman ve iş birliği modellerini duyurmaya devam etti. Banka ve Daikin ortaklığı, işletmelerin dönüşümünü hızlandırmak ve başarılı uygulamaların yayılmasını sağlamak amacıyla teknoloji ve finansmanı birlikte devreye sokmayı amaçlıyor.

AKBANK GENEL MÜDÜRÜ KAAN GÜR İLE DAİKİN TÜRKİYE, ORTA DOĞU VE AFRİKA BÖLGESİ BAŞKANI HASAN...

AKBANK GENEL MÜDÜRÜ KAAN GÜR İLE DAİKİN TÜRKİYE, ORTA DOĞU VE AFRİKA BÖLGESİ BAŞKANI HASAN ÖNDER

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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