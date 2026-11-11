soğuk havayla canlanan kangalların mevsimsel dönüşü

Sivas'ta kangalların kış ritüeli:

Sivas'ın dünyaca tanınan Kangal köpekleri, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birkaç haftada gözle görünür biçimde eski canlılıklarına kavuşuyor. Uzman yetiştirici Hüseyin Yıldız, yazın miskinleşen hayvanların soğuk havayla birlikte hareketlenip daha korumacı, kilolu ve tüy bakımında güçlendiklerini belirtiyor. Bu dönüşüm hem görsel olarak hem de davranışsal açıdan belirgin; sürü içi bağlar güçleniyor ve yavrular anneleriyle daha fazla zaman geçiriyor.

davranış ve sosyal ilişkiler:

Sıcak dönemlerde Kangal'larda görülen durgunluk yerini yoğun aktiviteye bırakıyor. Yıldız, yavruların bu dönemde annelerini daha sık sahiplenip aralarındaki yakınlaşmanın arttığını, sıcaklarda ise annelerin yanlarına bile gitmekten kaçındıklarını aktarıyor. Buna bağlı olarak sürü içinde korumacı davranışlar öne çıkıyor; yetiştiriciler, soğuyan havayla birlikte hayvanların daha ritmik, huzurlu ve enerjik hale geldiğini gözlemliyor. Yıldız bu durumu, soğuk havanın Kangallar için adeta terapi olmasıyla açıklıyor.

beslenme, tüy ve fiziksel değişimler:

Yetiştiriciye göre yaz aylarında Kangallar daha hafif ve sıvı ağırlıklı besinleri tercih ederken, soğuk başladığında iştah ve beslenme düzeni değişiyor; hayvanlar ağırlık kazanıp kürk ve deri bakımını güçlendiriyor. Yıldız, bu sürecin doğal bir hazırlık olduğunu söyleyerek, hayvanların enerji depolayıp kürklerini güçlendireceklerini vurguluyor. Yaklaşık 15 gün içerisinde yoğun bir tüylenme ve yağlanma dönemi başlayacağını, paltolarını kuşandıktan sonra Kangal'ı artık kimsenin üşütemeyeceğini belirtiyor. Soğukla birlikte hem fiziksel dayanıklılık hem de performans artıyor; kış koşulları Kangalların doğasına uygun bir çevre sunuyor.

Genel olarak Sivas ikliminde yetişen bu köpeklerin soğuğa adaptasyonu, hem yetiştiricilerin hem de izleyicilerin dikkatini çekiyor. Hayvanların mevsimsel döngüsünün yakın takibi, bakım ve beslenme düzenindeki küçük değişikliklerle desteklenerek Kangal popülasyonunun sağlıklı ve doğal davranışlarını korumasına yardımcı oluyor.

DAHA ÖNCE SICAK HAVA NEDENİYLE DEPRESYONA GİREN KANGAL KÖPEKLERİ, HAVA SICAKLIĞININ SIFIRIN ALTINA DÜŞMESİYLE YENİDEN MUTLU OLDU. TÜY YAPISINI DA KIŞA HAZIRLAYAN KANGALLAR, ARTIK KAR YAĞIŞINI BEKLEYEMEYE BAŞLADI.