CW Enerji, Antalya tesislerinde küresel heyeti karşıladı

Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen fotovoltaik güneş paneli ve hücre üreticilerinden CW Enerji, COP31 çerçevesinde Antalya’da ağırladığı Global Solar Council üyelerine üretim kapasitesini ve teknoloji yatırımlarını sundu. Heyette yer alan Global Solar Council CEO’su Sonia Dunlop ve diğer uluslararası temsilciler, şirketin entegre üretim hattını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Ziyaret programı ve üretim hattının tanıtımı:

Ziyaret kapsamında düzenlenen kurumsal sunumlarda CW Enerji’nin üretim faaliyetleri, teknoloji yatırımları ve sürdürülebilir enerji çözümleri detaylandırıldı. Heyet, showroom alanı ile birlikte wafer, dilimleme, hücre, panel, alüminyum, EVA ve TommaTech üretim tesislerini gezerek üretim süreçleri ve kalite kontrol uygulamaları hakkında bilgilendirildi. Tesis turları sırasında üretimin uçtan uca entegre yapısı ve bileşenlerin birbirine entegrasyonu üzerinde duruldu.

Sunumlarda şirketin, güneş hücresinden hazır panele kadar kesintisiz üretim ekosistemi kurma yolundaki adımları ile verimlilik ve inovasyon odaklı yaklaşımı vurgulandı. Ziyaret boyunca sürdürülebilir üretim teknikleri ve uluslararası tedarik zinciri dayanıklılığı konularında görüş alışverişi yapıldı.

Yönetim açıklamaları ve uluslararası iş birliği perspektifi:

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, ziyaretin Türkiye’nin yenilenebilir enerji teknolojilerindeki üretim kabiliyetini uluslararası paydaşlara göstermek açısından önemli olduğunu belirtti. Sarvan, güçlü ve sürdürülebilir üretim altyapısının enerji dönüşümünde belirleyici olduğunu, şirketin yüksek verimli güneş panelleri ve tamamlayıcı bileşenlere kadar uzanan yatırımlarıyla bu hedefe katkıda bulunduğunu ifade etti.

Sarvan, entegre üretim modelinin hem ülkenin üretim kapasitesine katkı sağladığını hem de dışa bağımlılığın azaltılması ve yüksek katma değerli üretimin geliştirilmesi açısından önemli adımlar attığını söyledi. Ayrıca uluslararası bilgi paylaşımı ve iş birliklerinin sektörel gelişim için kritik olduğuna dikkat çekti.

Global Solar Council CEO’su Sonia Dunlop ise Antalya’da, COP31 döneminde bu tür bir fabrika ziyaretinin zamanlamasının uygun olduğunu vurguladı ve dünyada 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması hedefinin güneş enerjisi ile yakından ilişkili olduğunu hatırlattı. Dunlop, geçen yıl küresel elektrik talebindeki net artışın dörtte üçünün güneş enerjisiyle karşılandığını belirterek güçlü tedarik zincirlerinin önemine işaret etti.

Dunlop ayrıca CW Enerji tesislerinin sadece üretim yapmakla kalmadığını; aynı zamanda nitelikli istihdam oluşturduğunu, teknolojik bilgi birikimini güçlendirdiğini ve enerji dönüşümünün ekonomik faydalarını genişletmeye katkı sağladığını ifade etti.

Gelecek hedefleri ve sektöre etkisi:

Ziyaretin ardından yapılan değerlendirmelerde, CW Enerji’nin uluslararası paydaşlarla kurduğu temasların hem yeni iş birliği fırsatlarını hem de bilgi transferini artıracağı vurgulandı. Şirket, üretim gücünü artırma, yenilikçi teknolojiler geliştirme ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki yetkinliğini uluslararası platformlarda görünür kılma kararlılığını sürdürdüğünü açıkladı.

Global Solar Council üyelerinin tesis ziyareti, Türkiye’nin güneş enerjisi değer zincirinde oynadığı rolün ve yerel üretim kapasitesinin uluslararası aktörler tarafından yakından görülmesini sağladı. Bu tür buluşmaların, sürdürülebilir üretim teknolojileri ve küresel iş birliği açısından somut adımların atılmasına zemin hazırlaması bekleniyor.

CW ENERJİ, GLOBAL SOLAR COUNCİL ÜYELERİNİ ANTALYA'DAKİ ÜRETİM TESİSLERİNDE AĞIRLADI. GLOBAL SOLAR COUNCİL CEO'SU SONİA DUNLOP'UN DA YER ALDIĞI HEYETE, CW ENERJİ'NİN GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ YATIRIMLARI, ÜRETİM ALTYAPISI VE UÇTAN UCA ENTEGRE ENERJİ ÇÖZÜMLERİ TANITILDI.