Çalıştayda hedef: üretimden katma değere

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonunda gerçekleştirilen Çörek Otu Ürün Analiz Çalıştayı, Burdur’un Bucak ilçesi Kızılkaya beldesinde düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında yapılan etkinlik, çörek otunun sadece ham madde olarak kalmayıp gıda, kozmetik ve diğer katma değerli ürün alanlarında değerlendirilebilmesi için yol haritası çıkarmayı amaçladı.

Çalıştaya Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Gürsoy, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, BAKA temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumları, sektör temsilcileri, kooperatifler ve üreticiler katıldı. Katılımcılar saha gözlemlerini, deneyimlerini ve teknik bilgilerini paylaştı; görüşler raportörler tarafından kayıt altına alındı.

Dört tematik masa ve tartışma başlıkları:

Çalıştay çerçevesinde oluşturulan dört tematik çalışma masasında üretim ve verimlilik, katma değer ve ürün geliştirme, markalaşma ve pazarlama ile işleme, altyapı ve tesisleşme konuları ele alındı. Masa çalışmaları, üretim maliyetleri, tohum temini, ürün kalitesi, standardizasyon, işleme kapasitesi ve yatırım ihtiyaçlarına bütüncül bir bakış getirdi.

Uzman moderatörlerin yönlendirdiği oturumlarda, sektörün mevcut sorunları tespit edilip uygulanabilir çözüm önerileri üretildi. Bu öneriler, ilerleyen süreçte hazırlanacak mevcut durum ve ürün analiz raporlarına girdi sağlayacak şekilde kayıt altına alındı.

Yerelden ulusala: altyapı ve sürdürülebilirlik:

Çalıştayın öncelikleri arasında üreticilerin gelirlerini artırmak, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve ortak yatırım modelleri geliştirmek yer aldı. Bu kapsamda Burdur çörek otunun ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması hedeflendi. Çıktılar doğrultusunda sektör için stratejik öncelikler, yatırım alanları ve uygulanabilir iş birliği modellerinin belirlenmesi planlanıyor.

Daha önce hayata geçirilen destekler de sürecin temelini oluşturuyor. 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen "Kızılkaya’nın Siyah Altını Çörek Otu ile Kadın ve Çiftçilerin Yaşam Koşulları İyileştiriliyor" projesiyle temin edilen makineler, Kızılkaya Belediyesi tarafından yaptırılan ve 500 metrekare kapalı alana sahip tesise monte edildi. Bu tesisten başta Kızılkaya beldesindeki üreticiler olmak üzere çevre köylerden yaklaşık 15 üretici yararlanmaya devam ediyor.

Ayrıca BAKA tarafından yayımlanan "Çörek Otu Tarımı ve Endüstrisi" fizibilite raporu üreticiler için yol gösterici kaynak niteliği taşıyor. Çalıştayın sonuçları, bu önceki girişimlerle uyumlu şekilde sektörün büyümesine katkı sağlayacak uygulamalara dönüştürülmesi hedefleniyor.

Çalıştay sonrasında elde edilen veriler ve öneriler, Burdur çörek otunun hem üretim ayağını güçlendirecek hem de katma değeri yüksek ürünlerle pazara erişimini hızlandıracak adımların planlanmasında kullanılacak. Böylece yerel üretimin ekonomik getirisi artırılırken bölge kalkınmasına ve sektörün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOORDİNASYONUNDA BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, MAKÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ İLE KIZILKAYA BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞTAYDA, BURDUR'DA ÇÖREK OTU ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI, MARKALAŞMASI, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE YENİ PAZARLARA ULAŞTIRILMASI KONULARI ELE ALINDI.