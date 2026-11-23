Bafra sokaklarında park halindeki araçtan çıkan yangın korku yarattı

Samsun’un Bafra ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın mahalle sakinlerini alarma geçirdi. Olay, Altınyaprak Mahallesi Müftüoğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde bulunan 55 AP 373 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler çıktı ve çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

müdahale ve hasar:

Çevreden yapılan ihbar üzerine bölgeye ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı bir müdahaleyle yangını kontrol altına aldı ve söndürme çalışmasını gerçekleştirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay sırasında yaralanma veya başka bir can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin tespiti için yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılacak teknik inceleme, yangının kaynağını ve olası elektrik veya mekanik arızalara bağlı olup olmadığını aydınlatmayı hedefliyor. Mahalle sakinleri de olayın ardından araçlarını kontrol etme ve benzer risklere karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.

SAMSUN'UN BAFRA İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGINDA OTOMOBİLDE BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.