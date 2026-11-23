Sanayi sitesi yakınındaki odun deposunda çıkan yangın esnafı panikletti

Olayın gelişimi:

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Sanayi Sitesi güzergâhında bulunan bir iş yerinin hemen yanında yer alan odun deposunda çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olay, iş alanlarına yakın bir noktada olması nedeniyle çevredeki esnafın endişe duymasına sebep oldu.

Müdahale ve hasar:

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine ve yapılara sıçramadan söndürüldü. Müdahale, yangının daha geniş alana yayılmasını engelledi.

Olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AFYONKARAHİSAR’DA BİR İŞYERİNİN YAKININDA BULUNAN ODUN DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLURKEN, OLAYDA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.