Bafra narkotik ekiplerinin operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Mevlana Mahallesi'nde V. D. isimli şahsın üzerinde arama yapıldı.
Aramada 170 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
Gözaltı ve adli süreç
Gözaltına alınan V. D., Narkotik Grup Amirliğindeki işlemlerin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.
Mahkemece tutuklanan şahıs, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE UYUŞTURUCU MADDEYLE YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI.
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