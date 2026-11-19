Olayın yaşandığı mahalle ve gelişmeler:

Nizip ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Ş.T. isimli bir kadın alacak verecek meselesi yüzünden bir şahısla tartıştı. Tartışmanın ardından kadın, aracından aldığı pompalı tüfek ile sokağa çıktı ve çevredekilere bağırdı.

Kısa süre sonra kadın, bölgedeki insanların üzerine doğrultmak yerine havaya rastgele ateş açtı. Olay anı çevredeki bir cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde kadının silahla beklediği ve tartışmayı sürdürdüğü görüldü.

Görüntüler ve olay anı:

Görüntülerde, sokakta meydana gelen kısa süreli panik ve çevredeki kişilerin tedirgin halleri yer alıyor. Cep telefonu kamerasına yansıyan kayıt, olayın an be an nasıl geliştiğine dair görsel bir belge niteliğinde. Görüntüler sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede müdahale ederek, elinde tüfekle bekleyen kadını ikna edip gözaltına aldı. Olay sırasında yaralanan olmadığı bildirildi. Bölgeye aynı zamanda sağlık ekipleri de gönderildi.

Kadının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı yetkililer tarafından bildirildi. Olayın büyümemesi, çevredeki kişilerin zarar görmemesi polis müdahalesinin ardından sağlanan en önemli sonuç oldu.

NİZİP İLÇESİNDE BİR ŞAHISLA TARTIŞAN KADIN, ARABASINDAN ALDIĞI POMPALI TÜFEKLE SOKAĞA ÇIKARAK HAVAYA ATEŞ AÇTI