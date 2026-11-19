7. Bilimsel Sempozyum ve fakültenin dönüşümü:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, akademik üretimde yaşanan artış ve altyapı yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Fakültenin ev sahipliğinde OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen '7. Bilimsel Sempozyum' akademisyenleri, diş hekimlerini, mezunları ve öğrencileri bir araya getirdi. Etkinlikte diş hekimliğinin bugünü ve geleceğine dair tartışmalar yürütüldü; uygulama, eğitim ve araştırma odaklı sunumlar gerçekleştirildi.

Fakültede yapılan yatırımların merkezinde eğitim-araştırma altyapısının güçlendirilmesi yer alıyor. Rektörlük ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında fakülteye yeni bir fantom laboratuvarı kazandırıldı ve klinik ile araştırma süreçlerini destekleyecek cihazlar temin edildi. Bu yatırımların somut örneği olarak fakültenin cihaz parkuruna eklenen mikrometre çözünürlüklü görüntüleme yeteneğine sahip Mikro CT öne çıkıyor.

rektör yardımcısının perspektifi:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, açılış konuşmasında bilimsel gelişmelerin disiplinler arası etkisine vurgu yaptı ve tarihsel örneklerle yeniliğin zaman içindeki dönüşümünü anlattı. Kurnaz, 1947'de transistörün keşfi ile 1952'de Brånemark'ın titanyum deneyine atıfta bulunarak modern teknolojinin ve implant biliminin temellerine işaret etti. Kurnaz, diş hekimliğinin sadece teknik beceri değil, en az onun kadar önemli olan insanla iletişim gerektirdiğini vurguladı.

Yatırımlara ilişkin bilgi veren Kurnaz, fakültenin yol haritasının iki yıl önce Dekan Prof. Dr. Kaan Gündüz ile birlikte belirlendiğini belirtti ve yapılan çalışmaları şu sözlerle özetledi: fakülteye sağlanan yaklaşık 25 milyon liralık bütçeyle yeni bir fantom laboratuvarının oluşturulduğunu ve arşiv değeri taşıyan bir araştırma ekipmanı olan Mikro CT'nin temin edildiğini söyledi. Kurnaz ayrıca fakültedeki sayı ve çıktı artışına dikkat çekti; önceki yıllarda yılda 30-40 civarında olan yayın sayısının son bir yılda 60'ın üzerine çıktığını aktardı.

dekanın akademik vizyonu:

Prof. Dr. Kaan Gündüz, sempozyumun akademik paylaşım ve mesleki gelişim açısından önemine değindi. Gündüz, bir üniversitenin gücünün sadece üretilen bilgiyle değil, bu bilgiyi geleceğe taşıma kararlılığıyla ölçüldüğünü ifade etti ve 'Bilim durağanlığı kabul etmez' sözünü vurgulayarak sürekli yenilenmenin gerekliliğini belirtti. Gündüz öğrencilere ve mezunlara yönelik mesajında diplomanın mesleki başlangıcı olduğunu, asıl başarının ise meslek hayatında bırakılan izle ölçüleceğini söyledi.

Dekan Gündüz, fakültenin insan kaynağına da dikkat çekti; fakültenin yaklaşık 45 öğretim üyesi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlattı ve yapılan altyapı ile insan kaynağı yatırımının birlikte bilimsel üretimi artırdığını vurguladı.

oturumlar, sunumlar ve öğrenci mezun buluşması:

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen bilimsel oturumlarda hem klinik uygulamalara ilişkin güncel tartışmalar hem de mevzuat ve eğitim odaklı konular ele alındı. Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Tolga Külnük 'Tek Üye Protetik Restorasyonlarda Estetik' başlıklı sunumunu yaparken, Bahçeşehir Üniversitesinden Prof. Dr. Alper Alkan 'Diş Hekimliği Uygulamalarında Mevzuata Bağlı Yetki Karmaşası ve Çözüm Önerileri' konusunu tartıştı.

Deneyim paylaşımı olarak tasarlanan oturumlarda Bahçeşehir Üniversitesinden Prof. Dr. Taha Özyürek 'İlk 100 Kanalım: Yapmasaydım Dediklerim' başlıklı sunumuyla uzmanlık deneyimlerini aktardı. Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Öncü ise 'Lokal Anesteziklerin Sistemik Toksisitesi ve Tedavi Yaklaşımları' konusunu ele aldı. Her sunum sonrası gerçekleştirilen soru-cevap bölümleri katılımcıların klinik uygulamalar ve araştırma yöntemleri üzerine doğrudan etkileşim kurmasına imkân sağladı.

Program kapsamında düzenlenen öğrenci ve mezun buluşması, genç hekim adayları ile deneyimli mezunların bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları açısından öne çıktı. Sempozyum, soru-cevap ve kapanış oturumlarıyla tamamlandı; organizasyonda emeği geçenler ve katılımcılar teşekkürlerle uğurlandı.

Sonuç olarak, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki altyapı yatırımları ile birlikte akademik üretimde gözlenen artış, fakültenin klinik, eğitim ve araştırma alanlarında önümüzdeki dönemde daha kapsamlı çalışmalar yürüteceğine işaret ediyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 7. BİLİMSEL SEMPOZYUM, AKADEMİSYENLERİ, DİŞ HEKİMLERİNİ, MEZUNLARI VE ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.