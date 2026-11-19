pattaya'daki final:

Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Abdullah Öztürk, tekler finalinde karşılaştığı Tayvanlı Ming Chih Cheng'i setleri 3-0 alarak mağlup etti ve dünya şampiyonu oldu.

Karşılaşmada Öztürk'ün disiplinli servis ve blokları ile rakibinin tempo kurmasına izin vermemesi maçın belirleyici unsurları oldu. Skorun netliği, Öztürk'ün turnuva boyunca gösterdiği istikrarı ve hazırlığını ortaya koydu.

paralimpik başarılar ve rekor:

Trabzonspor sporcusu olan Abdullah Öztürk, uluslararası arenadaki başarı çizgisini daha önce de çizmişti. Rio 2016 ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda elde ettiği altın madalyaların ardından Paris 2024'te çiftler kategorisinde bronz madalya kazanmış, böylece oyunlar tarihinde kendi kategorisinde dört madalyaya ulaşan ilk ve tek Türk sporcu olma unvanını elde etmişti.

Bu yeni dünya şampiyonluğu, Öztürk'ün kariyerine uluslararası düzeyde bir halka daha eklerken, Türkiye para sporlarında önemli bir başarı olarak kayda geçti. Sporcu ve kulübü için bu sonuç, hem bireysel hem de takım düzeyinde moral verici oldu.

gelecek hedefleri:

Öztürk'ün Pattaya'da kazandığı zafer, uluslararası takvimdeki yeni hedefler ve hazırlık süreçleri için de önemli bir referans oluşturuyor. Spor kamuoyunda bu başarı, hem para masa tenisinin görünürlüğünü artıracak hem de genç sporcular için örnek teşkil edecek nitelikte değerlendirildi.

TAYLAND’IN PATTAYA KENTİNDE DÜZENLENEN DÜNYA PARA MASA TENİSİ ŞAMPİYONASI’NDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEN TRABZONLU SPORCU ABDULLAH ÖZTÜRK, TEKLER FİNALİNDE TAYVANLI RAKİBİ MİNG CHİH CHENG’İ 3-0 MAĞLUP EDEREK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI.