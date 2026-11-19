Toplantıda verilen mesaj:

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu ve partinin içindeki tartışmalara dair net bir tavır sergiledi.

Konuşmasında şu ifadeyi kullandı: "Eleştiri maskesi altında hakareti, bozgunculuğu, şeamet tellallığı ile bu teşkilatın, bu kadronun şevkinin kırılmasını da asla kabul edemeyiz".

Teşkilat disiplini ve moral vurgusu:

Erdoğan, eleştirinin meşru sınırlarıyla yıpratma amaçlı söylemler arasındaki farkın önemine dikkat çekti ve teşkilat içindeki birliğin korunmasının altını çizdi.

Bu sözler, partinin iç dayanışmasına verdiği önemi ve olumsuz söylemlere karşı yönetimin kararlı duruşunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eleştiri maskesi altında hakareti, bozgunculuğu, şeamet tellallığı ile bu teşkilatın, bu kadronun şevkinin kırılmasını da asla kabul edemeyiz"