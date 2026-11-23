Olayın ayrıntıları:

Samsun'un Bafra ilçesi Emir Efendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi'nde meydana gelen kazada, R.A. (73) idaresindeki 55 NF 878 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki A.U.'ya çarptı.

Yaralının sağlık durumu:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. A.U., ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturmanın seyri:

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN'UN BAFRA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 5. SINIF ÖĞRENCİSİ 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.