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Sivrihisar'da 29 ekimde dart heyecanı cumhuriyet coşkusu madalyayla taçlandı

Sivrihisar'da 29 Ekim kutlamaları kapsamında düzenlenen dart turnuvasında miniklerden veterana sporcular kıyasıya yarıştı; derece alanlara madalya ve kupa verildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivrihisar'da 29 ekimde dart heyecanı cumhuriyet coşkusu madalyayla taçlandı

Sivrihisar'da 29 Ekim dart turnuvası tamamlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Sivrihisar Dart Turnuvası başarıyla sona erdi. Etkinlik, bayram coşkusunu sporla buluşturarak ilçede yoğun ilgi gördü.

turnuva kategorileri ve mücadele:

Turnuva, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar olmak üzere farklı kategorilerde gerçekleştirildi. Yarışmalarda sporcular, dart tahtasının karşısına geçerek hem bireysel performanslarını sergiledi hem de kıyasıya bir rekabete girdi. Müsabakalar boyunca centilmenlik ve yüksek konsantrasyonun hakim olduğu anlar öne çıktı.

ödül töreni ve atmosfer:

Kategori birincileri ve dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle madalya ve kupalarını aldı. Ödül töreni, katılımcılar ve izleyiciler arasında sıcak bir atmosfer oluşturdu; etkinlik, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu pekiştiren bir spor faaliyet olarak değerlendirildi.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI VE SPOR ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SİVRİHİSAR DART TURNUVASI...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI VE SPOR ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SİVRİHİSAR DART TURNUVASI BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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