Adıyaman’da 103 yıllık cumhuriyet coşkusu: yaraları sarma ve birlik mesajı

Adıyaman’da cumhuriyet coşkusu

Adıyaman’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü, Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törenle kutlandı. Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Belediye Başkan Vekili Burak Binzet, AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

valinin mesajı:

Programda konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Cumhuriyet’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde milletin kararlılığıyla kurulduğunu hatırlatarak, Cumhuriyet’in demokrasi, hukukun üstünlüğü, din ve vicdan hürriyeti, eşitlik ve bilimi esas alan bir yönetim anlayışını temsil ettiğini vurguladı. Vali Küçük, Adıyaman’da Cumhuriyet’in 103. yılının gurur ve coşkuyla kutlandığını belirterek, son dönemde yaşanan zorlu sürece dikkat çekti ve şehrin yeniden inşasında devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

yaraları sarma ve birlik vurgusu:

Vali konuşmasında, yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Cumhuriyetin birleştirici ruhunun Adıyaman’da en güçlü şekilde hissedildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanının liderliğiyle yürütülen çalışmalar sayesinde kentin sokak sokak, ev ev yeniden inşa edildiğini; sadece binaların değil, umutların ve yarınların da birlikte ayağa kaldırıldığını belirtti. Ayrıca konuşmasında "Terörsüz Türkiye, Millî Birlik ve Kardeşlik Projesi" doğrultusunda birlik ve dayanışmanın önemine değinerek, terörün gölgesinin bu topraklardan tamamen silinmesinin kararlılıkları olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu. Tören, katılımcılar arasında paylaşılan birlik mesajları ve Cumhuriyet’in değerlerine vurgu yapan etkinliklerle sona erdi.

ADIYAMAN’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI VE CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN PROGRAMLA KUTLANDI.