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Bafra'da dayanışma köprüsü: dernekten okula kırtasiye desteği

Bafra'da Bengü ve Civar Köyleri Derneği tarafından temin edilen kırtasiye malzemeleri, Bafra TSO Ortaokulu'na teslim edildi ve öğrencilere dağıtılacak.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bafra'da dayanışma köprüsü: dernekten okula kırtasiye desteği

destek kampanyasının kapsamı:

Samsun’un Bafra ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlatılan kırtasiye yardım kampanyası kapsamında, Bengü ve Civar Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından temin edilen malzemeler okula ulaştırıldı. Teslim edilen paketler arasında kırtasiye malzemeleri yer aldı ve okul yönetimine dağıtım için teslim edildi.

Malzemelerin ulaştırılması, kampanyanın yerel dayanışma ile sürdürülmesinin bir örneği olarak değerlendirildi. Okul yönetimi, gelen yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere öncelik vererek dağıtacağını bildirdi.

dağıtım ve amaç:

Dernek yetkilileri, girişimin amacının eğitim gören çocukların eğitim süreçlerini desteklemek olduğunu vurguladı. Hüseyin Torun, dernek başkanı olarak yaptığı açıklamada, kırtasiye yardım çalışmalarının imkanlar doğrultusunda devam edeceğini söyledi ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Okul ve dernek arasındaki iş birliği, yerel düzeyde benzer girişimlerin teşvik edilmesine de zemin hazırlıyor. Sağlanan malzemelerin kısa sürede öğrencilere ulaştırılması planlanıyor ve yetkililer, ihtiyaç duyulan yardımların sürdürülebilirliği için destek çağrısını yineledi.

BAFRA İLÇESİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞLATILAN KIRTASİYE YARDIM KAMPANYASI KAPSAMINDA...

BAFRA İLÇESİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞLATILAN KIRTASİYE YARDIM KAMPANYASI KAPSAMINDA, BAFRA TİCARET SANAYİ ODASI ORTAOKULU'NA KIRTASİYE MALZEMELERİ ULAŞTIRILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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