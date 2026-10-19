Bağ evinde sadakat: erkek hindi telef olan dişi hindinin başından ayrılmadı

olay yeri ve gelişme:

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir bağ evinde yaşanan olayda, bağ evinde bulunan dişi hindi telef oldu. Yanında bulunan erkek hindi, telef olan eşinin başından dakikalarca ayrılmayarak onu uyandırmaya çalıştı.

Erkek hindi defalarca dürterek ya da gagasıyla temas ederek tepki vermesini umdu ancak çabalar sonuç vermedi. Olay kısa sürede çevredeki kişiler tarafından fark edildi ve o anlar kayda alındı.

kayda yansıyan anlar:

Yaşananlar, olay yerindeki bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde erkek hindinin eşinin başından kalkmaması, onu uyandırmaya çalışması ve bu çabayı sürdürüyor görünmesi dikkat çekiyor. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve izleyenlerde duygusal bir etki bıraktı.

olayın yankıları:

Kaydedilen görüntüler sosyal çevrede paylaşıldığında, hayvanların davranışlarına ilişkin empati ve merak uyandırdı. Olay, sadakat ve eş bağlılığının canlı bir örneği olarak değerlendirildi.

Yetkililere veya veteriner desteğine ilişkin bilgiye haberde yer verilmedi; olay, yaşandığı bağ evinde izleyenler tarafından kaydedilen görüntüler üzerinden aktarıldı.

Erkek hindi, telef olan dişi hindinin başından bir an olsun ayrılmadı