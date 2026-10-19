Düzce'de okullarda eş zamanlı tahliye: afet bilinci uygulamalı eğitimle güçlendirildi

tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı:

Düzce genelinde, Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında ildeki tüm okullarda saat 11:30'da eş zamanlı tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatlar, öğrencilerin afet anında doğru davranışları uygulamalı şekilde öğrenmelerine odaklandı ve okul binalarının güvenli boşaltılması senaryoları üzerinden yürütüldü.

katılımcılar ve uygulama ayrıntıları:

Tatbikatlar, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile Sivil Savunma Birimi iş birliğinde düzenlendi. Uygulamalarda okul acil durum ekipleri, MEB AKUB üyeleri, iş güvenliği uzmanları ve sivil savunma kulübü öğretmenleri görev aldı. Öğrenciler, acil çıkış yollarının kullanılması, güvenli tahliye ve belirlenen toplanma alanlarına ulaşma konusunda adım adım yönlendirildi.

Tatbikat anında görevli ekipler, tahliye süresinin hızlandırılması ve toplanma alanlarındaki düzenin sağlanması için uygulamalı denetimler yaptı. Öğrencilerin panik yerine koordinasyon içinde hareket etmesi ve sorumluluk alması teşvik edildi.

hedefler ve eğitim sonrası bilgilendirme:

Tatbikatların ardından düzenlenen eğitimlerle öğrencilere afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi anlatıldı ve temel güvenlik adımları pekiştirildi. Çalışmaların temel hedefi, öğrencilerin afet bilincini artırmak, okulların acil durumlara hazırlık düzeyini güçlendirmek ve afetlerde güvenli tahliye süreçlerini geliştirmek olarak açıklandı.

Uygulama ve eğitimlerin bir arada yürütülmesiyle, hem teorik bilgiler hem de pratik beceriler öğrencilere kazandırıldı; okul yönetimleri ve ilgili birimler, tatbikat sonuçlarını değerlendirerek eksiklikleri giderme taahhüdünde bulundu.

DÜZCE GENELİNDEKİ TÜM OKULLARDA, DÜNYA AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ KAPSAMINDA EŞ ZAMANLI TAHLİYE TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ÖĞRENCİLERE AFET ANINDA YAPILMASI GEREKENLER UYGULAMALI OLARAK ANLATILDI.