Balıkesir'de su yönetiminde yeni adım: BASKİ'ye mavi su verimliliği belgesi

BASKİ, sürdürülebilir su yönetiminde belge aldı

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), su kaynaklarının korunması ve suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilen Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaya hak kazandı. Başvuru, BASKİ tarafından 10 Haziran 2026 tarihinde teslim edildi ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından belge verildi.

yönetmelik çerçevesi ve belgenin kapsamı:

Su Verimliliği Yönetmeliği, Aralık 2024'te yürürlüğe girmiş ve suyun etkin, izlenebilir ve sürdürülebilir kullanımı için üç ayrı belge seviyesi — Mavi, Yeşil ve Turkuaz — tanımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca su ve kanalizasyon idareleri, su verimliliği sistemlerini kurmak ve belgelendirme sürecinin ilk aşaması olan Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almakla yükümlü hale gelmiştir. BASKİ, bu süreçte belgelenen ilk kurumlardan biri oldu; belge üç yıl süreyle geçerli olup 29 Eylül 2029 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak.

hedefler, uygulamalar ve sonuç odaklı adımlar:

Belgelendirme sürecinde BASKİ'nin mevcut su kullanım profili ayrıntılı olarak incelendi. Kurum, çalışmaların koordinasyonu için "Su Verimliliği Ekibi" kurdu ve hedeflerini somut adımlarla tanımladı. Planlanan öncelikler arasında arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı, su kayıplarının azaltılması ve bireysel su tüketiminin düşürülmesi yer alıyor.

BASKİ'nin belirlediği hedefler arasında arıtılmış atık suların yüzde 10 oranında geri kazanılarak yeniden kullanılması, su kayıp oranının yüzde 25 seviyesine düşürülmesi ve ölçüm ile izleme altyapısının güçlendirilmesi bulunuyor. Bu hedefler, şehir genelinde su kaynaklarının daha verimli yönetilmesini amaçlayan uygulama adımlarına dönüştürülüyor.

Uygulamalar kapsamında arıtılmış atık suların özellikle sulama gibi uygun alanlarda yeniden değerlendirilmesine öncelik veriliyor. Ayrıca BASKİ, su verimliliği bilincini artırmak için personeline yönelik eğitimler ile öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, teknik altyapı iyileştirmeleriyle birlikte yürütülerek yönetmelik kapsamındaki gerekliliklerin yerine getirilmesini sağladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın altyapı ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı yönündeki yatırımlarını izleyen süreçte BASKİ'nin bu belgeyi alması, kurumun su yönetimi politikalarını belgeleyerek uygulamaya koyduğunu gösteriyor. Belge, kurumun üç yıllık dönemde belirlenen hedeflere odaklanmasını ve ilerlemenin izlenmesini sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, BASKİ'nin Mavi Su Verimliliği Belgesi kazanımı; su kayıplarının azaltılması, arıtılmış atık suların yeniden kullanımı ve toplumsal farkındalığın artırılması gibi somut hedeflerle su yönetiminde kalıcı uygulamaların hayata geçirilmesine zemin hazırlıyor.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN(SOL)