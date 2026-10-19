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Düzce'de tarım koruması için 14 bin samuray arısı doğaya salındı

Cumayeri'nde kahverengi kokarca ile mücadelede muhtarlara ilaç dağıtıldı; 2025-2026'da 14 bin Samuray arısı biyolojik mücadele için salındı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'de tarım koruması için 14 bin samuray arısı doğaya salındı

Cumayeri'nde yürütülen kahverengi kokarca mücadele programı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Düzce Valiliğinin destekleriyle yürütülen kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları Cumayeri ilçesinde sürdü. Muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı ve kışlak mücadelesinde kullanılmak üzere ilaç dağıtımı yapıldı. Programa Cumayeri Kaymakam Vekili Ceyhun Denli, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Cumayeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Çalışkan, Cumayeri Ziraat Odası Başkanı İhsan Keleş, kurum temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

dağıtım ve uygulama detayları:

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Cumayeri'nin 21 köy ve 5 mahallesinde 2025 ve 2026 yıllarında yürütülen mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Uzun, kışlak mücadelesi kapsamında muhtarlara toplam 370 litre ilaç dağıtıldığını; üreticilere 820 adet bitki koruma ürünü ile 1.750 adet feromon ve yapışkan tuzak ulaştırıldığını açıkladı. Ayrıca 371 üreticiye uygulayıcı eğitimi verildiğini bildirdi.

biyolojik mücadele ve toplum katılımı:

Uzun, biyolojik mücadele kapsamında 14 bin Samuray arısının doğaya salındığını belirtti. Kış ayları öncesinde yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Esra Uzun, "Kahverengi kokarca ile mücadelede başarıya ulaşmanın yolu, topyekün ve eş zamanlı mücadeleden geçmektedir" diyerek muhtarlar, üreticiler ve vatandaşların mücadeleye aktif katılımının gerekliliğini vurguladı.

Programın sonunda, kahverengi kokarcanın kışlak alanlarında kontrol altına alınması amacıyla muhtarlara ilaç dağıtımı yapıldı. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zararlının yayılışını önlemek ve tarımsal üretimde yaşanabilecek verim ve kalite kayıplarını azaltmak amacıyla il genelindeki mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNDE KAHVERENGİ KOKARCA ZARARLISIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA MUHTARLARA İLAÇ...

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNDE KAHVERENGİ KOKARCA ZARARLISIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA MUHTARLARA İLAÇ DAĞITILDI. İLÇEDE 2025 VE 2026 YILLARINDA TOPLAM 370 LİTRE İLAÇ DAĞITILIRKEN, BİYOLOJİK MÜCADELE KAPSAMINDA 14 BİN SAMURAY ARISI DOĞAYA SALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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