Bağcılar'da BKF’26 ile kitap ve etkinlik dolu on gün başladı

Bağcılar Kitap Fuarı kapılarını açtı:

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Bağcılar Kitap Fuarı (BKF’26), Bağcılar Meydanı'nda kitapseverlere kapılarını açtı. Fuara 57 yayınevi katılıyor ve etkinlikler 2-11 Ekim tarihleri arasında sürüyor. On günlük program çocuklara ve gençlere yönelik atölye, söyleşi ve bilgi yarışmalarını içeriyor.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış programına Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yazar Tarık Tufan ile çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı. Fuara vatandaşların ilgisi ilk günden yoğun oldu.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu kitap fuarı 2022 Eylül ayında ilk Abdullah Başkanımız tarafından kurulmuştu. Bugün 5’incisini gerçekleştiriyoruz. Bu işin misyon ve vizyonunu ortaya çıkaran başta başkanımızdır. Biz de ondan aldığımız emaneti bu zamanlara kadar getirmeyi başardık. Kitap fuarımız 2-11 Ekim arasında gerçekleştirilecek. 57 yayın evi ve yazarlarımız, hocalarımızın söyleşileriyle birlikte haftaya Pazar günü kapanışını gerçekleştireceğiz".

Etkinlikler ve yazar buluşmaları:

Fuarda on gün boyunca Nurullah Genç, Hayati İnanç, Saliha Erdim, Turgay Güler, Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik başta olmak üzere çok sayıda tanınmış isim ziyaretçilerle buluşacak. Program, söyleşiler, çocuk atölyeleri ve gençlik etkinlikleri etrafında şekilleniyor.

Fuardan izlenimler:

Çocuk edebiyatı yazarı Seda Bayrak Durgut, fuarın yazarlara ve okurlara sağladığı imkânlara vurgu yaparak, "Yoğun bir katılımla başladık, başkanımız Yasin Yıldız standımızı ziyaret etti. Çocukları için imzalı kitap vermek nasip oldu. Ben yaklaşık 10 yıldır çocuk edebiyatı ile ilgileniyorum. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul grubuna hitap eden kitaplar yazıyorum. Fuarlarda bu şekilde çocuklarla bir araya geliyoruz. Fuarlar bizim için çok büyük bir nimet" dedi.

Fuara ilk gün giden ziyaretçilerden Ömer Bayram ise, "İlk gün olmasına rağmen gerçekten güzel bir atmosfer mevcut. İnsanlara kitap okumayı aşılayabilmek ve bunu fuarlarla bağdaştırabilmek çok güzel" diye konuştu.

5. Bağcılar Kitap Fuarı kapılarını açtı