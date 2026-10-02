Dosya 14 yıl sonra aydınlandı: Yakup'un babası tutuklandı

Soruşturmanın yeniden açılması:

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 2012 yılında kaybolan çocuğun dosyasını yeniden incelemeye aldı. 8 Mayıs 2012'de kırsal Doğançayır Mahallesi'nde kaybolan ve 20 Eylül 2012'de toprağa gömülü cesedine ulaşılan 2 buçuk yaşındaki Yakup Bozkurt'un ölümüyle ilgili olay yerinde detaylı incelemeler yapıldı.

Ekip bulguları ve analizler:

İncelemelerde, olay tarihinde ailenin işçi çadırlarının bulunduğu alandan ayrılarak farklı bir bölgeye gittiği belirlendi. Ekipler, olay yerindeki fiziki bulgular ve yeniden değerlendirilen deliller ışığında dosyayı titizlikle tekrar ele aldı.

Gözaltı ve tutuklama:

Yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan baba A.B., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin dosyası, savcılık ve jandarma koordinasyonunda soruşturmaya devam edilecek şekilde resmî işlemlere tabi tutuldu.

Bu gelişmeyle birlikte, 2012'de başlayan soruşturma 14 yıl sonra yeniden hareketlenmiş oldu ve olayın aydınlatılmasına yönelik adımlar sürüyor.

ESKİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI JASAT EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI