Dolar 49,1395 +0,13%
Euro 55,3955 +0,33%
Bist 12.262,53 +0,11%
Altın Gram 6.606,86 -0,49%
EUR/USD 1,1269 +0,21%
Brent Petrol 100,32 -1,95%
--°

Dosya 14 yıl sonra aydınlandı: Yakup'un babası tutuklandı

2012'de kaybolup toprağa gömülen 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt dosyası JASAT tarafından yeniden açıldı; baba A.B. gözaltına alınıp tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Dosya 14 yıl sonra aydınlandı: Yakup'un babası tutuklandı

Soruşturmanın yeniden açılması:

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 2012 yılında kaybolan çocuğun dosyasını yeniden incelemeye aldı. 8 Mayıs 2012'de kırsal Doğançayır Mahallesi'nde kaybolan ve 20 Eylül 2012'de toprağa gömülü cesedine ulaşılan 2 buçuk yaşındaki Yakup Bozkurt'un ölümüyle ilgili olay yerinde detaylı incelemeler yapıldı.

Ekip bulguları ve analizler:

İncelemelerde, olay tarihinde ailenin işçi çadırlarının bulunduğu alandan ayrılarak farklı bir bölgeye gittiği belirlendi. Ekipler, olay yerindeki fiziki bulgular ve yeniden değerlendirilen deliller ışığında dosyayı titizlikle tekrar ele aldı.

Gözaltı ve tutuklama:

Yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan baba A.B., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin dosyası, savcılık ve jandarma koordinasyonunda soruşturmaya devam edilecek şekilde resmî işlemlere tabi tutuldu.

Bu gelişmeyle birlikte, 2012'de başlayan soruşturma 14 yıl sonra yeniden hareketlenmiş oldu ve olayın aydınlatılmasına yönelik adımlar sürüyor.

ESKİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI JASAT EKİPLERİNİN...

ESKİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI JASAT EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okulların dayanışması ödüllendirildi: 'Okulumda KANpanya Var' kampanyasıyla kan...
images

Vezirköprü'de karayolunda kafa kafaya çarpışma: bir sürücünün durumu ağır
images

Başarıyı görünür kıldılar: Bolu'da emniyet personeline takdir ve hediye
images

Elazığ'da okul görevlilerine uygulamalı dedektör ve güvenlik eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Etü'de IAESTE ile küresel staj ve değişim fırsatları tanıtıldı

Erzurum'da kış oyunları için üniversiteler seferberliği: FISU heyeti incelemelerde

Tayfun blok 3 envantere girerken Roketsan test ve üretimi hızlandırdı

Erzurum'da masada kuşaklar: satrançla deneyim ve paylaşım

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı