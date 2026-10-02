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Türkiye ve Gürcistan arasında eğitimde kapsamlı iş birliği anlaşması

Yusuf Tekin ile Givi Mikanadze, Tiflis'te bir araya gelerek iki ülke arasında eğitimde iş birliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzaladı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Caner Şahin

Türkiye ve Gürcistan arasında eğitimde kapsamlı iş birliği anlaşması

Ziyaret ve görüşmenin seyri:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi ziyaret kapsamında Gürcistan'a geldi ve başkent Tiflis'te Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanı Givi Mikanadze ile bir araya geldi. Görüşme, Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanlığındaki görüşme salonunda yaklaşık bir saat sürdü ve toplantı sonrasında iki ülke arasında eğitim iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın amaçları ve öncelikleri:

Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın temel amacının eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmek olduğu vurgulandı. Anlaşma kapsamında taraflar, eğitim sistemlerinde yeni teknolojilerin uygulanmasını desteklemeyi ve bu alandaki deneyim paylaşımını teşvik etmeyi hedefliyor. Ayrıca eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verilecek.

Metinde öne çıkan başlıklar arasında öğrenciler, akademik personel ve araştırmacılar için değişim programlarının hayata geçirilmesi, eğitimin kalitesinin güvence altına alınmasına yönelik mekanizmalar hakkında bilgi paylaşımı ve ortak araştırma projelerinin yürütülmesi yer alıyor. Anlaşma aynı zamanda iki ülkede Gürcüce ile Türkçe’nin öğrenilmesinin teşvik edilmesini öngörüyor.

Uygulama ve koordinasyon:

İş birliğinin uygulanması için taraflar ortak bir çalışma grubu oluşturulmasını kararlaştırdı. Bu gruba, Gürcistan ve Türkiye eğitim bakanları veya yetkilendirecekleri üst düzey yetkililer eş başkanlık edecek. Çalışma grubu, anlaşmada öngörülen girişimlerin hayata geçirilmesi sürecini koordine edecek ve elde edilen sonuçları değerlendirecek.

Anlaşmanın, iki ülke arasındaki eğitim ve kültürel ilişkileri derinleştirmesi, öğrenciler ve eğitim temsilcileri için yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor. Taraflar, paylaşım ve ortak projeler yoluyla eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tiflis&#039;te Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanı Givi Mikanadze ile bir...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tiflis'te Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanı Givi Mikanadze ile bir araya geldi. Ziyarette iki ülke arasında eğitim iş birliği anlaşması imzalandı.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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