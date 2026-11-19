olayın gelişimi:

Olay, Bağcılar Göztepe Mahallesi sınırlarında bulunan boş bir arazide meydana geldi. Arazide park halinde duran bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı ve hemen yanında park halindeki diğer iki araca sıçradı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu; bu ihbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

müdahale ve hasar tespiti:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonucunda 2 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı diğer araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme ve çalışma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kesin nedenin yapılacak teknik inceleme sonrası netleşeceğini bildirdi.

Olayla ilgili olarak çevrede güvenlik önlemleri alındı ve bölgedeki araç sahiplerine bilgi verildi. Yangının çıkış nedeni ve hasarın tespiti için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bağcılar’da park halindeki araçta çıkan yangın diğer iki araca sıçradı: 2 araç küle döndü