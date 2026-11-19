Karabük'te kaçak tütün imalathanesi tespit edildi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu tütün sarım imalathanesi olarak kullanılan bir adresi tespit etti. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyon ve ele geçirilen materyaller:

Adreste yapılan aramada 2 sanayi tipi tütün sarma makinesi, 2 kompresör, 20 bin 440 doldurulmuş makaron, 56 bin boş makaron, 7 kilogram açık kıyılmış tütün ve 262 paket bandrollü tütün bulundu. Ele geçirilen ekipman ve ürünler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kayıt altına alındı.

Hukuki süreç ve emniyet açıklaması:

Operasyon kapsamında 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü suç ve suç oluşumuna karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi.

KARABÜK’TE POLİS EKİPLERİNCE KAÇAK TÜTÜN İMALATHANESİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 20 BİN 440 DOLDURULMUŞ MAKARON, 56 BİN BOŞ MAKARON VE 7 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.