olayın ayrıntıları:

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi'nde boş bir arazide park halinde bulunan bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ilk aracı tamamen sararken, hemen yanına parklı diğer iki araca da sıçradı.

Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi; ekipler müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Müdahale ve sonuçları:

İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülse de, alevlerin etkisiyle 2 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangından etkilenen diğer bir araçta ise kısmi maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve kesin nedenin yapılacak teknik inceleme sonucunda belirleneceğini açıkladı.

BAĞCILAR’DA BOŞ BİR ARAZİDE PARK HALİNDE BULUNAN ARAÇTA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN YANGIN, YANINDAKİ İKİ ARACA DAHA SIÇRADI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA 2 ARAÇ TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, 1 ARAÇTA İSE MADDİ HASAR OLUŞTU.