Deprem bilinci stantıyla meslek ve yaşam hakkı vurgusu

Kırşehir’de meydanda deprem bilinci oluşturuldu:

Kırşehir İnşaat Mühendisleri Odası, Cacabey Meydanı’nda açtığı stantla vatandaşlara deprem bilinci ve güvenli yapı konusunda bilgilendirme yaptı. Etkinlik sırasında mesleğin özlük hakları ve mesleki sorunları da gündeme getirilerek bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

mesleki talepler ve uyarılar:

Oda temsilcisi Ali Atik, inşaat mühendislerinin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Atik, mesleğin geleceği ve vatandaşların yaşam hakkı için mücadele ettiklerini belirterek, "Deprem bir doğa olayıdır ama yıkım kader değildir." ifadelerini kullandı. Atik, depremlerin yıkıcı etkilerinin bilimsel planlama, nitelikli mühendislik hizmetleri, liyakat ve bağımsız yapı denetimi ile azaltılabileceğini söyledi.

yapı stokuna ve denetime ilişkin eleştiriler:

Atik, Türkiye’de yapı stoku envanterinin hâlâ bulunmadığını belirterek, "Milyonlarca vatandaş yaşadığı binanın güvenlik durumunu bilmiyor." uyarısında bulundu. Ayrıca imar affı uygulamalarına dikkat çekerek, mühendislik hizmeti almamış ve projeye aykırı yapıların teknik güvenlik incelemesi yapılmadan hukuki statü kazandırıldığını söyledi. Atik, yapıların kullanım süresi boyunca yeterince denetlenmediğini ve zamanla oluşan hasarların takip edilmediğini ifade etti.

Basın açıklamasında inşaat mühendislerinin mesleki haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebi de öne çıktı; Atik, "Talebimiz geleceğimizdir. Mesleğimize, emeğimize, geleceğimize ve insanımızın yaşam hakkına sahip çıkıyoruz." dedi.

toplumsal farkındalık çalışmaları:

Standı ziyaret eden Emre Çopuroğlu, yürütülen çalışmaların toplumda deprem bilincinin artmasına katkı sağlayacağını belirtti. Etkinlik, basın açıklamasının ardından mühendislerin uçurduğu balonlarla sonlandırılarak dikkat çekildi.

KIRŞEHİR'DE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARAFINDAN CACABEY MEYDANI'NDA STANT AÇILARAK VATANDAŞLARA DEPREM BİLİNCİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI. ETKİNLİK KAPSAMINDA İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN ÖZLÜK HAKLARI VE MESLEKİ SORUNLARINA DİKKAT ÇEKİLEREK BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.