Dolar 50,2543 +0,05%
Euro 55,7098 -0,08%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.259,43 -3,16%
EUR/USD 1,1062 -0,25%
Brent Petrol 93,32 +0,60%
--°

Deprem bilinci stantıyla meslek ve yaşam hakkı vurgusu

Kırşehir’de İnşaat Mühendisleri Odası Cacabey Meydanı’nda açtığı stantla depreme karşı bilinçlendirdi; mesleki haklar ve yapı güvenliği talepleri öne çıktı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:08

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 17:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Deprem bilinci stantıyla meslek ve yaşam hakkı vurgusu

Kırşehir’de meydanda deprem bilinci oluşturuldu:

Kırşehir İnşaat Mühendisleri Odası, Cacabey Meydanı’nda açtığı stantla vatandaşlara deprem bilinci ve güvenli yapı konusunda bilgilendirme yaptı. Etkinlik sırasında mesleğin özlük hakları ve mesleki sorunları da gündeme getirilerek bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

mesleki talepler ve uyarılar:

Oda temsilcisi Ali Atik, inşaat mühendislerinin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Atik, mesleğin geleceği ve vatandaşların yaşam hakkı için mücadele ettiklerini belirterek, "Deprem bir doğa olayıdır ama yıkım kader değildir." ifadelerini kullandı. Atik, depremlerin yıkıcı etkilerinin bilimsel planlama, nitelikli mühendislik hizmetleri, liyakat ve bağımsız yapı denetimi ile azaltılabileceğini söyledi.

yapı stokuna ve denetime ilişkin eleştiriler:

Atik, Türkiye’de yapı stoku envanterinin hâlâ bulunmadığını belirterek, "Milyonlarca vatandaş yaşadığı binanın güvenlik durumunu bilmiyor." uyarısında bulundu. Ayrıca imar affı uygulamalarına dikkat çekerek, mühendislik hizmeti almamış ve projeye aykırı yapıların teknik güvenlik incelemesi yapılmadan hukuki statü kazandırıldığını söyledi. Atik, yapıların kullanım süresi boyunca yeterince denetlenmediğini ve zamanla oluşan hasarların takip edilmediğini ifade etti.

Basın açıklamasında inşaat mühendislerinin mesleki haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebi de öne çıktı; Atik, "Talebimiz geleceğimizdir. Mesleğimize, emeğimize, geleceğimize ve insanımızın yaşam hakkına sahip çıkıyoruz." dedi.

toplumsal farkındalık çalışmaları:

Standı ziyaret eden Emre Çopuroğlu, yürütülen çalışmaların toplumda deprem bilincinin artmasına katkı sağlayacağını belirtti. Etkinlik, basın açıklamasının ardından mühendislerin uçurduğu balonlarla sonlandırılarak dikkat çekildi.

KIRŞEHİR&#039;DE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARAFINDAN CACABEY MEYDANI&#039;NDA STANT AÇILARAK VATANDAŞLARA...

KIRŞEHİR'DE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARAFINDAN CACABEY MEYDANI'NDA STANT AÇILARAK VATANDAŞLARA DEPREM BİLİNCİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI. ETKİNLİK KAPSAMINDA İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN ÖZLÜK HAKLARI VE MESLEKİ SORUNLARINA DİKKAT ÇEKİLEREK BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bağcılar'da il yönetimiyle halk buluşması: projeler ve talepler masada
images

İş dünyası COP31'de yatırım ve iklim gündemini belirledi
images

Bağcılar'da kentin nabzı tutuldu: 'İstanbul'u dinliyoruz' altıncısı
images

Türkiye Gençlik Vakfı heyetinden başhekim Ali Çöl'e ziyaret

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Efeler'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı

Vezirköprü'de çalışma sırasında yüksekten düşen işçinin ölümü soruşturuluyor

Muratpaşa'da COP TOWN başladı: plastik kirliliğinin haritası ve kent ölçeğinde iklim tartışıldı

Mesleki eylemde helyum balonu patladı: 4 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi