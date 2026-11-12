Büyükkılıç yeni rektörlerle Kayseri'nin akademik hedeflerini konuştu

Ziyaretin çerçevesi:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ile Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Recep Ulucakı makamında kabul etti. Gerçekleşen görüşmede yeni atamaların hayırlı olması temennisinde bulunuldu ve rektörlere başarı dilekleri iletildi.

Büyükkılıç'ın mesajı:

Başkan Büyükkılıç, kabul sırasında yaptığı değerlendirmede tebriklerini ileterek yeni görevlerde başarı diledi. Ziyaretle ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ve Prof. Dr. Recep Ulucak'ı tebrik ettiğini, nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiğini ve yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti.

Üniversitelerin şehir için önemi:

Büyükkılıç, konuşmasında üniversitelerin şehirlerin gelişimindeki rolüne vurgu yaptı. Üniversitelerin bilimsel üretim, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve kentin sosyoekonomik gelişimine katkılarının önemine dikkat çekerek, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesinin Kayseri'nin eğitim ve akademik hayatına sunduğu katkıların altını çizdi.

Görüşme, yeni dönemde belediye ile üniversiteler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve kent yararına ortak projelerin değerlendirilmesi yönünde beklenti oluşturdu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin akademik birikiminin ve üniversitelerin gelişiminin şehir adına taşıdığı öneme işaret ederek yeni dönemin üniversitelere, öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VE KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜKLERİNE ATANAN PROF. DR. KUDDUSİ ERKILIÇ İLE PROF. DR. RECEP ULUCAK’I MAKAMINDA KABUL ETTİ. BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, YENİ REKTÖRLERE BAŞARILAR DİLEDİ.