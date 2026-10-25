Bağcılarlı kardeşlerin Cluj-Napoca finali: altın ve gümüş aynı aileye

Bağcılarlı güreşçiler Balkan sahnesinde aynı finale çıktı

Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi sporcuları dikkat çekti. Organizasyonda Hamza Aykal (16) ile kardeşi Mustafa Aykal (15) Bağcılar'ı temsil etti ve turnuva boyunca rakiplerini eleyerek finale yükseldi.

finalde kardeş rekabeti:

Turnuvanın final maçında kardeşler birbirleriyle karşılaştı. Minderde yaşanan mücadelede Hamza birinci olarak altın madalya'nın sahibi olurken, Mustafa ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Her iki sporcu da finalde aile fertleriyle karşılaşmanın duygusal ve zorlayıcı olduğunu belirtti; bu sonuç her iki kardeşin de turnuva düzeyindeki başarısını öne çıkardı.

ülke ve yerel yönetimden tebrik:

Turnuvada Türk güreşçileri toplam 12 altın, 10 gümüş ve 16 bronz madalya elde etti. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, güreşçi kardeşleri tebrik ederek, "Genç sporcularımız, azim ve inançla minderde geleceğin şampiyonları olacaklarını gösterdiler. Kendilerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Başkan Yıldız, elde edilen bu başarının hem sporcuların hem de ilçenin genç spor çalışmalarının bir ürünü olduğunu vurguladı.

Bağcılar Belediyesi adına yarışan Aykal kardeşlerin performansı, genç kategorilerde geleceğe yönelik umut verici bir işaret olarak değerlendiriliyor. Her iki sporcu da turnuvadan aldıkları madalyalarla kulüp ve ilçeye yeni bir gurur kaynağı sundu.

BAĞCILAR BELEDİYESİ GÜREŞÇİLERİ, ROMANYA’DA DÜZENLENEN U15 BALKAN GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA BAŞARI ELDE ETTİ.