Hakkari'de yaşam mücadelesi: yatağa bağımlı hasta helikopterle Van'a sevk edildi

Hakkari'de yatağa bağımlı hastanın helikopterle sevki

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyünün Aralık mezrasında yaşayan ve yaklaşık üç yıldır yatağa bağımlı olan Melisa Şanlı, rahatsızlanmasının ardından Derecik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hastanedeki iki günlük tedavi sürecinin ardından kalbi duran Şanlı'ya sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonrasında hastanın hayati durumu nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla nakil kararı verildi.

Müdahale ve nakil süreci:

Organize edilen sağlık ekipleri tarafından kısa sürede hazırlık yapıldı ve hasta, bölgeden helikopter ambulansla alınarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Nakil, acil müdahale ve ileri tedavi gereksinimi göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi.

Güncel durum ve açıklama:

Şanlı'nın güncel sağlık durumuna ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili gelişmeler ve resmi bilgilendirme bekleniyor.

DERECİK İLÇESİNDE RAHATSIZLANAN VE KALBİ DURAN ÜÇ YILLIK YATAĞA BAĞIMLI HASTA, HELİKOPTER AMBULANSLA VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE NAKLEDİLDİ.