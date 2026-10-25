Daniel 1 knidos rotasıyla 38. The Bodrum Cup'ın galibi oldu

yarışın genel görünümü:

38. The Bodrum Cup, 19-24 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve toplam 79 deniz millik parkurda geçen beş günlük bir mücadeleyle sona erdi. Organizasyona yaklaşık 90 tekne ve bin civarında yelkenci katıldı. Yarışlar, Bodrum Belediye Meydanı'ndaki geleneksel kampana töreniyle başladı ve Anadolu Sigorta Etabı'nın tamamlanmasıyla noktalandı.

rotalar ve etaplar:

Yelkenciler Bodrum'dan Knidos'a, Ortakent'ten Yalıkavak'a uzanan rotada beş etap boyunca rekabet etti. Yarışın ilk etabı Bodrum açıklarında başladı; Ruins Luxury Resort Etabı ile filo Knidos'a ulaştı. Sonraki günlerde Yalıkavak Marina Etabı kapsamında Ortakent'e geçildi ve OPET Etabı ile Yalıkavak'a doğru mücadele devam etti. Kapanışta tekneler yeniden denize açılarak Anadolu Sigorta Etabı için yarıştı. Uzun bir aranın ardından rotaya tekrar dahil edilen Knidos, bu yıl organizasyonun öne çıkan duraklarından biri oldu.

ödül töreni ve kazananlar:

Yalıkavak Marina'da düzenlenen kapanış töreninde genel şampiyonluğa Daniel 1 ulaştı. Daniel 1, Anadolu Sigorta tarafından desteklenen Challenge Kupası ile birlikte Bodrum Belediyesi Fidel Berber Özel Ödülü'nün de sahibi oldu. Diğer ödüller arasında Yıl Özel Kupası MIHO DS, Cruiser Kupası ATLAS G ve Bodrum'un En Hızlısı Kupası BELİZ G yer aldı.

Ödül törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile sponsor temsilcileri, yarışçılar ve davetliler katıldı. Törenin ardından sahneye çıkan Pinhani, izleyicilerle buluşarak organizasyonu müzikle tamamladı.

bodrum gemisi ve destek projeleri:

Bu yıl 25. yaşını kutlayan Bodrum Gemisi, organizasyonun önemli gündem maddelerinden biriydi. The Bodrum Cup'tan çıkan ve BOSAV bünyesinde gençleri denizcilikle buluşturan yelkenli okul gemisinin Ağanlar Tersanesi'ndeki bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra geminin yeniden denize indirilmesi ve gençlere yönelik denizcilik eğitimleri ile kültür-sanat etkinliklerinde kullanılması hedefleniyor. The Bodrum Cup kapsamında gerçekleştirilen projeler arasında SumOne’ın hazırladığı koleksiyonun satışından elde edilecek gelir ile kapanış konseri gelirlerinin BOSAV'a bağışlanacağı bildirildi.

Yarış haftasında ayrıca Dr. Şahin Ünal’ın “The Bodrum Cup Özel” adlı yağlı boya sergisi ziyaretçilerle buluştu. Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki özel ihtiyaçlı bireyler ve gönüllüler tarafından hazırlanan yarış bayrakları da hafta boyunca teknelerde dalgalandı.

organizasyon değerlendirmesi ve gelecek planları:

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı ve BOSAV Başkanı Süleyman Uysal, bu yıl organizasyonun yoğun katılımla ve kazasız tamamlandığını belirtti. İlk iki gün rüzgarın yetersiz olmasının zorluk yarattığını, buna rağmen Knidos, Ortakent ve Yalıkavak etaplarının tamamlandığını vurguladı. Uysal, katılımcıların yaklaşık %35'inin yabancı olduğuna dikkat çekerek yabancı katılımındaki artıştan memnuniyet duyduklarını söyledi. Organizasyon Komitesi, 39. yıl hazırlıklarına başlayacağını ve 40. yıl için özel bir rota planladıklarını açıkladı; ayrıntıların ilerleyen dönemde paylaşılacağı bildirildi.

38 yıllık sürecin ardından The Bodrum Cup bu yıl denizdeki rekabeti, kültürel mirasın korunmasına yönelik adımları ve gençlere yönelik eğitim hedeflerini bir araya getirerek tamamlandı. Etkinlik, yarış sonuçlarıyla birlikte Bodrum Gemisi'nin geleceğine destek sağlama amaçlı projelerle de ön plana çıktı.

DENİZDEKİ YARIŞLARIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN YALIKAVAK MARİNA'DA DÜZENLENEN ÖDÜL TÖRENİNDE DERECEYE GİREN EKİPLER KUPALARINI ALDI.