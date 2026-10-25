Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Boğazda lüfer bereketi: tekneler ve kıyılarda kilo kilo av

İstanbul Boğazı'nda lüfer akını başladı; Arnavutköy açıklarında tekneler ve sahillerde oltacılar, tanesi 300–400 TL'ye satılan lüfer yakaladı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 13:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Boğazda lüfer bereketi: tekneler ve kıyılarda kilo kilo av

İstanbul Boğazı'nda lüfer akını:

Marmara Denizi'nin kıymetli balığı lüfer, Ekim ayının ilk haftasında İstanbul Boğazı'nda yoğun olarak görülmeye başladı. Son üç gündür kıyılarda ve açık denizde oltacıların verimli avları dikkat çekiyor. Özellikle Arnavutköy açıklarında ve bazı sahil noktalarında avın artmasıyla hem amatör hem de profesyonel oltacılar denize açıldı veya sahillerde oltasını salladı.

Avın seyrinde neler oldu:

İlk gözlemler, sahilden genellikle çinekop elde edildiğini gösterirken, teknelerle açılan oltacılar kilo kilo lüfer yakaladı. Cumartesi akşamı Arnavutköy açıklarında 20 küçük teknede 200'den fazla balıkçının olta atmasıyla bereket sahada hissedildi. Üsküdar ve Sarayburnu sahillerinde ise özel aparat kullanan oltacılar iri lüfer avlamayı başardı. Ekim'in ilk haftasında tek tük başlayan lüfer avı, son üç gündür yerini düzenli ve bol avlara bıraktı.

Fiyat ve tür dağılımı:

Bu bereketin piyasaya yansıması da hızlı oldu; mahalle balıkçılarında lüferin tanesi 300–400 TL aralığında satılmaya başladı. Özellikle 300 gramdan fazla gelen balıklar daha yüksek fiyatla alıcı buluyor ve ortalama 400 TL seviyesine kadar çıkıyor. Oltacılar, Marmara Denizi'nin balık yönünden halen bereketli olduğunu belirterek, lüfer haberini alınca denize açılan ya da sahilde oltasını deneyenlerin verimli günler geçirdiğini söylüyor.

Balık tutanlar ve tüketiciler için bu dönem, taze ve yerel lüfer bulma açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

PROFOSYONEL OLTACILAR, ARNAVUTKÖY AÇIKLARINDA KİRALADIKLARI TEKNEKLERDEN SAATLERCE OLTA...

PROFOSYONEL OLTACILAR, ARNAVUTKÖY AÇIKLARINDA KİRALADIKLARI TEKNEKLERDEN SAATLERCE OLTA SALLAYARAK, KİLO KİLO LÜFER YAKALADILAR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Onuncu yıl anmasında şehit eşleri Ankara'da birlik mesajı verdi
images

Hüsnü Serteser yeniden aday: Afyonkarahisar için iletişim ve projelere öncelik
images

Eski sıralarda aynı gönül sofrası: Mustafa Çiftçi Siyasallılar Vakfı'nda mezunla...
images

Marmaris dört gün sürecek cumhuriyet kutlamalarıyla coşacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı

Muğla'da 26 ekimde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Onuncu yıl anmasında şehit eşleri Ankara'da birlik mesajı verdi

Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı