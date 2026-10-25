Boğazda lüfer bereketi: tekneler ve kıyılarda kilo kilo av

İstanbul Boğazı'nda lüfer akını:

Marmara Denizi'nin kıymetli balığı lüfer, Ekim ayının ilk haftasında İstanbul Boğazı'nda yoğun olarak görülmeye başladı. Son üç gündür kıyılarda ve açık denizde oltacıların verimli avları dikkat çekiyor. Özellikle Arnavutköy açıklarında ve bazı sahil noktalarında avın artmasıyla hem amatör hem de profesyonel oltacılar denize açıldı veya sahillerde oltasını salladı.

Avın seyrinde neler oldu:

İlk gözlemler, sahilden genellikle çinekop elde edildiğini gösterirken, teknelerle açılan oltacılar kilo kilo lüfer yakaladı. Cumartesi akşamı Arnavutköy açıklarında 20 küçük teknede 200'den fazla balıkçının olta atmasıyla bereket sahada hissedildi. Üsküdar ve Sarayburnu sahillerinde ise özel aparat kullanan oltacılar iri lüfer avlamayı başardı. Ekim'in ilk haftasında tek tük başlayan lüfer avı, son üç gündür yerini düzenli ve bol avlara bıraktı.

Fiyat ve tür dağılımı:

Bu bereketin piyasaya yansıması da hızlı oldu; mahalle balıkçılarında lüferin tanesi 300–400 TL aralığında satılmaya başladı. Özellikle 300 gramdan fazla gelen balıklar daha yüksek fiyatla alıcı buluyor ve ortalama 400 TL seviyesine kadar çıkıyor. Oltacılar, Marmara Denizi'nin balık yönünden halen bereketli olduğunu belirterek, lüfer haberini alınca denize açılan ya da sahilde oltasını deneyenlerin verimli günler geçirdiğini söylüyor.

Balık tutanlar ve tüketiciler için bu dönem, taze ve yerel lüfer bulma açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

PROFOSYONEL OLTACILAR, ARNAVUTKÖY AÇIKLARINDA KİRALADIKLARI TEKNEKLERDEN SAATLERCE OLTA SALLAYARAK, KİLO KİLO LÜFER YAKALADILAR.