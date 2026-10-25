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Kampüste panik: Gazze İslam Üniversitesi'ne yönelik İHA saldırısında beş yaralı

İsrail ordusunun Gazze İslam Üniversitesi'ne düzenlediği İHA saldırısında 5 kişi yaralandı; yaralılar el-Saraya Sahra Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kampüste panik: Gazze İslam Üniversitesi'ne yönelik İHA saldırısında beş yaralı

İsrail ordusunun saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Gazze İslam Üniversitesi'ne düzenlediği İHA saldırısında 5 kişi yaralandı.

Ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırıların sürdüğü belirtilirken, yerel kaynaklar kampüs içinde toplanan bir grubun hedef alındığını aktardı.

Yaralılar ve sağlık durumu

Yaralıların el-Saraya Sahra Hastanesine kaldırıldığı, kaynakların bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ifade ettiği bildirildi.

Öğrenci görüntüleri ve üniversitenin kararı

Öğrenciler tarafından çekilen görüntülerde saldırı sonrası panik ve korku içinde binayı terk etmeye çalışan öğrenciler görüldü.

Gazze İslam Üniversitesi, saldırının ardından akademik faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Gazze İslam Üniversitesi’ne düzenlediği İHA saldırısında 5...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Gazze İslam Üniversitesi’ne düzenlediği İHA saldırısında 5 kişi yaralandı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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