Diyarbakırlı kadınlar şeflerle İstanbul'da mesleki becerilerini güçlendirdi

Türk Kızılay, 12'nci "İyilikle Pişen Hayatlar" atölyesini İstanbul'da düzenledi

Türk Kızılay, depremden etkilenen Diyarbakırlı kadınların mesleki becerilerini geliştirmek ve istihdama katılımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'İyilikle Pişen Hayatlar' programının 12'nci aşçılık atölyesini İstanbul'da gerçekleştirdi. Etkinlik, Türk Kızılay Bağcılar Aşevi'nde iki gün boyunca sürdü ve Diyarbakır'dan gelen 20 kadının katılımıyla tamamlandı.

atölyenin içeriği ve katılımcılar:

Programa ünlü şefler Ömür Akkor, Araz Aknam, Claudio Chinali ve Sergen Özen eğitmen olarak katıldı. İki günlük uygulamalı eğitim sürecinde katılımcılar farklı mutfak teknikleri, sunum ve hijyen uygulamaları üzerine bilgi edindi. Atölyenin sonunda katılımcılara eğitimlerini tamamladıklarını belgeleyen sertifikalar verildi.

Organizasyonun içinde, deprem döneminde Kızılay aşevlerinde görev alarak afetzedelere yemek hazırlayan kadınların da bulunduğu belirtildi; bu durum programın hem mesleki hem de dayanışma yönünü öne çıkardı.

amaç, etki ve katılımcı değerlendirmeleri:

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç etkinlikle ilgili olarak, 'Afetlerin ardından şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırırken insanlarımızın sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmesini de önemsiyoruz. Bugün 12’nci atölyemizde Diyarbakır’dan gelen 20 kadınımızla buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aramızda deprem döneminde aşevlerimizde görev alarak afetzede vatandaşlarımıza yemek hazırlayan kadınlarımız dahi var. Bu bizim için ayrıca kıymetli. Biz burada yemekle birlikte iyilik de pişiriyor, bu iyiliğin daha fazla insana ulaşması için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Şef Ömür Akkor ise programın katılımcıları profesyonel hayata hazırlamayı hedeflediğini vurgulayarak, 'Bu eğitimlerle katılımcılar mutfaktaki becerilerini geliştirerek profesyonel hayata hazırlanıyor, edindikleri bilgi ve deneyimlerle yeni iş fırsatlarına ulaşabiliyor. Program, farklı mutfak kültürlerinin buluşmasına da imkan sağlıyor. Deprem döneminde birlikte çalışmanın ve dayanışmanın ne kadar güçlü bağlar oluşturduğunu yakından deneyimledim. O günlerde yan yana çalıştığımız insanları unutmamız mümkün değil. Bu atölyelerde de aynı dayanışma ruhunu yaşatıyoruz. Böyle anlamlı bir projenin parçası olmaktan büyük onur duyuyorum' değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik, Kızılay'ın afet sonrası sosyal toparlanma ve ekonomik güçlenme hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak öne çıkıyor. Katılımcıların sertifika alarak ayrılması, programın somut çıktılarından biri olarak kayda geçti ve benzer atölyelerin sürdürülebilir mesleki destek sağlamaya devam etmesi hedefleniyor.

Türk Kızılay, depremden etkilenen Diyarbakırlı kadınları ünlü şeflerle buluşturdu