Bağlar mahallesinde hemzemin geçitte kaza: yük treniyle otomobil çarpıştı

kaza yerinde ilk müdahale:

Muş'un Bağlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Elazığ-Tatvan seferini yapan 53050 sefer sayılı yük treni ile 54 BM 049 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan H.B., R.K. ve M.C.S. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleyi takiben yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

MUŞ’TA HEMZEMİN GEÇİTTE YÜK TRENİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ HAFİF YARALANDI.