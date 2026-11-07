Gazze'de selin vurduğu çadır kentlerde acil müdahale çağrısı

yoğun yağış ve tahribat:

Gazze Şeridi'nde başlayan kış yağmurları, zaten kırılgan koşullarda yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadır ve sığınakları vurdu. Yetkililer, yaklaşık 70 bin çadırın sular altında kaldığını bildirirken, Gazze Hükümeti Medya Ofisi selin yol açtığı zararın yaklaşık 3 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Yağışlar bazı bölgelerde duvar yıkılmalarına ve ciddi yaralanmalara neden oldu; ayrıca İsrail saldırıları nedeniyle daha önce hasar görmüş ya da tehlike arz eden onlarca binanın çökme riski taşıdığı uyarısı yapıldı.

saha raporları ve acil çağrılar:

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, yağmurun ardından yalnızca 10 saat içinde yaklaşık 1.500 yardım çağrısı alındığını kaydetti. Birçok sığınakta su seviyesinin 30-40 santimetreye yükseldiği, bunun da barınma, hijyen ve sağlık koşullarını ağırlaştırdığı belirtildi.

Yerel yetkililer ve insani kuruluşlar, tüm Birleşmiş Milletler kurumlarına ve uluslararası topluma, yerinden edilmiş sivillerin hayatlarını korumak ve temel ihtiyaç maddelerinin hızla sağlanması için derhal müdahale çağrısında bulundu.

alt yapı hasarı ve nüfusun çaresizliği:

İsrail’in 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze'deki konutların yaklaşık %92'sinin tamamen veya kısmen yıkıldığı, bu yüzden alınan barınma çözümlerinin büyük bölümünün çadırlar gibi koruma sağlamayan geçici yapılar olduğu vurgulandı. Bu durum, sel ve fırtına gibi mevsimsel olayların etkisini ağırlaştırıyor; insanlar ya korunaksız çadırlarda kalmaya ya da yıkılma riski taşıyan hasarlı evlerine dönmeye zorluyor.

Yetkililer, kısa vadede acil barınma, su tahsisi ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasının önemine işaret ediyor; uzun vadede ise güvenli konut ve altyapı onarımının gerekliliği yineleniyor.

GAZZE ŞERİDİ'NDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ, YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLERİN YAŞAMA TUTUNMAYA ÇALIŞTIĞI 70 BİN ÇADIRI SULAR ALTINDA BIRAKTI.