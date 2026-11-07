Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Gazze'de selin vurduğu çadır kentlerde acil müdahale çağrısı

Gazze'de şiddetli yağış, yerinden edilen Filistinlerin yaşadığı yaklaşık 70 bin çadırı sular altında bıraktı; zarar 3 milyon dolar ve birçok sığınakta su 30-40 cm.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 14:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gazze'de selin vurduğu çadır kentlerde acil müdahale çağrısı

yoğun yağış ve tahribat:

Gazze Şeridi'nde başlayan kış yağmurları, zaten kırılgan koşullarda yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadır ve sığınakları vurdu. Yetkililer, yaklaşık 70 bin çadırın sular altında kaldığını bildirirken, Gazze Hükümeti Medya Ofisi selin yol açtığı zararın yaklaşık 3 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Yağışlar bazı bölgelerde duvar yıkılmalarına ve ciddi yaralanmalara neden oldu; ayrıca İsrail saldırıları nedeniyle daha önce hasar görmüş ya da tehlike arz eden onlarca binanın çökme riski taşıdığı uyarısı yapıldı.

saha raporları ve acil çağrılar:

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, yağmurun ardından yalnızca 10 saat içinde yaklaşık 1.500 yardım çağrısı alındığını kaydetti. Birçok sığınakta su seviyesinin 30-40 santimetreye yükseldiği, bunun da barınma, hijyen ve sağlık koşullarını ağırlaştırdığı belirtildi.

Yerel yetkililer ve insani kuruluşlar, tüm Birleşmiş Milletler kurumlarına ve uluslararası topluma, yerinden edilmiş sivillerin hayatlarını korumak ve temel ihtiyaç maddelerinin hızla sağlanması için derhal müdahale çağrısında bulundu.

alt yapı hasarı ve nüfusun çaresizliği:

İsrail’in 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze'deki konutların yaklaşık %92'sinin tamamen veya kısmen yıkıldığı, bu yüzden alınan barınma çözümlerinin büyük bölümünün çadırlar gibi koruma sağlamayan geçici yapılar olduğu vurgulandı. Bu durum, sel ve fırtına gibi mevsimsel olayların etkisini ağırlaştırıyor; insanlar ya korunaksız çadırlarda kalmaya ya da yıkılma riski taşıyan hasarlı evlerine dönmeye zorluyor.

Yetkililer, kısa vadede acil barınma, su tahsisi ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasının önemine işaret ediyor; uzun vadede ise güvenli konut ve altyapı onarımının gerekliliği yineleniyor.

GAZZE ŞERİDİ&#039;NDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ, YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLERİN YAŞAMA TUTUNMAYA...

GAZZE ŞERİDİ'NDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ, YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLERİN YAŞAMA TUTUNMAYA ÇALIŞTIĞI 70 BİN ÇADIRI SULAR ALTINDA BIRAKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaza sonrası görüntü almak isteyen muhabire saldırı: İHA telefonuna zorla el kon...
images

Edremit'te ön panjura sıkışan tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı
images

Şişli'de ağaca çarpan kamyoneti vatandaşlar itmeye çalıştı, dozerle kurtarıldı
images

İtfaiye Edremit'te panjura sıkışan tilkiyi kurtarıp doğaya bıraktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin afet yönetimi modeli ODTÜ kongresinde paylaşıldı

Kıtlama çayında sorun dinledi: vali Aydın Baruş Karaçoban esnafının nabzını tuttu

ulu çınarlar müzikle bir araya geldi: huzurevinde yaprak sarma günü

Erciyes 38 FK son dakikalarda iki golle galibiyeti garantiledi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi