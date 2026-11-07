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Balya'da iki katlı müstakil evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Balya'da iki katlı müstakil evde çıkan yangın, Balya Grup Amirliği itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; yangının çıkışı için inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Balya'da iki katlı müstakil evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

müdahale ve söndürme:

Balıkesir'in Balya ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil evde meydana gelen yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Balya Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

soruşturma ve can kaybı durumu:

Yangının henüz belirlenemeyen nedenle başladığı bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlattı. Olayla ilgili olarak can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BALYA İLÇESİNDE İKİ KATLI MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

BALYA İLÇESİNDE İKİ KATLI MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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