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Van'ın demir ustaları: yarım asırlık zanaat hazır üretim karşısında ayakta kalma mücadelesi

Kalender kardeşler, Van'da babalarından kalan yaklaşık 50 yıllık demircilik zanaatının hazır ürünler ve teknolojinin etkisiyle yok olmasından endişe ediyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Van'ın demir ustaları: yarım asırlık zanaat hazır üretim karşısında ayakta kalma mücadelesi

İpekyolu'nda değişen işler ve süregelen emek

Van'ın İpekyolu ilçesinde demircilik yapan Kalender kardeşler, babalarından devraldıkları mesleği yaşatmaya çalışıyor. Aile, yaklaşık 50 yıldır sürdürdükleri zanaatın eskisi gibi rağbet görmediğini, iş hacminin azaldığını söylüyor. Bir dönem el emeğinin ve ustalığın ön planda olduğu atölyelerde artık daha çok küçük çaplı kaynak işleri yapılıyor.

Hazır ürünlerin etkisi:

Kalender kardeşlerden Halil Kalender, işlerin azalmasında en önemli etkenin hazır malzemelerin yaygınlaşması ve teknolojinin ilerlemesi olduğunu belirtiyor. Artık pek çok işin pazarda hazır ürünlerle karşılandığını, köylerde dahi kaynak işlerinin yapılmaya başlandığını aktarıyor. Bu dönüşümün sonucunda ustaların aldığı işlerin azaldığını ve emeğin karşılığını almakta zorlandıklarını vurguluyor.

Atölyede eskiden uzun süren, ustalık gerektiren işleri artık nadiren yaptıklarını, günlük yaşamı ayakta tutmak için daha çok küçük onarım ve montaj işleriyle yetinmek zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar. Hazır ürünlerin maliyet ve erişim kolaylığı, geleneksel üretimin ekonomik sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor.

Geleceğe miras: nesiller arası kopuş:

Mesleğin nesillere aktarılması konusunda da kaygılar var. Kalender, çocukların bu işe ilgi göstermediğini, genç kuşağın farklı alanlara yöneldiğini söylüyor. Ailenin bahsettiği mirasın sembolü olan babalarının yaklaşık 60 yıl süren ustalığına rağmen yeni neslin aynı yolu seçmediği ifade ediliyor.

Kalender kardeşler, babalarından kalan mesleği yaşatmak için mücadele ettiklerini, atölyelerini açık tutmaya çalıştıklarını ve bu zanaata saygı duyulmasını istediklerini belirtiyor. Mesleğin kültürel ve ekonomik boyutları arasındaki gerilim, küçük ölçekli ustalık işlerinin geleceğini belirsiz kılıyor.

Sonuç olarak, Kalender kardeşlerin yaşadığı durum, hazır üretim ve teknoloji ile geleneksel zanaatın nasıl karşı karşıya geldiğini gösteriyor. Ustalar, hem ekonomik hem de kültürel bir kayıp endişesiyle mesleklerini sürdürebilmenin yollarını arıyor.

Van’da yarım asırlık meslek hazır ürünlere yenik düşüyor

Van’da yarım asırlık meslek hazır ürünlere yenik düşüyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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