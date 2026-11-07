İddianame hazır: Sürmene saldırısında HTS, baz ve ayak izi delilleri öne çıktı

İddianame ve soruşturmanın yeniden açılması

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2015 tarihinde Rize deplasmanından dönen Fenerbahçe takımını taşıyan otobüse Sürmene Viyadüğü mevkiinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan 26 sayfalık iddianamede, aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 5 kişi hakkında, otobüste bulunan 39 kişi yönünden "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve otobüs sahibine karşı "mala zarar verme" suçlarından dava açılması istendi.

Dosya, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatı ve Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi incelemesi sonrasında yeniden ele alındı; bunun üzerine bazı takipsizlik kararları hakkında kanun yararına bozma süreci başlatıldı ve soruşturma derinleştirildi.

HTS ve baz analizleri:

Soruşturmanın teknik omurgasını HTS (arama kayıtları) ve baz istasyonu analizleri oluşturdu. İddianamede yer alan HTS verilerine göre şüpheliler arasındaki iletişim trafiği Nisan 2015’te zirve yaparak 737 görüşmeye ulaştı; saldırı gününü de kapsayan 30 Mart–5 Nisan 2015 haftasında toplam 345 görüşme gerçekleştirildi. Olay günü kayıtlarında toplam 72 görüşme tespit edilmiş, saatlik dağılımda 22.00–22.59 aralığında; saldırının gerçekleştiği 22.18 ekseninde 20 görüşmeyle en yüksek seviyeye ulaşılmış ve tüm şüphelilerin bu trafiğin içinde yer aldığı belirlendi.

Şüpheli Yusuf Ö.’nün olay akşamı evde olduğunu yönündeki savunması, baz istasyonu kayıtlarıyla çelişti. HTS ve baz analizleri, Yusuf Ö. ile Özden R. K.’ın saldırı sırasında otobüsle aynı bazlardan yoğun sinyal verdiğini; Yusuf Ö.’ün olay saatinden önce evinden ayrılarak Yemişli ve Soğuksu TV Vericileri ile Sürmene Yemişli Mahallesi baz istasyonlarından sinyal kaydedildiğini gösterdi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, BTK’dan temin edilen 54 farklı baz istasyonu ID verisini yeniden değerlendirdi ve bu veriler şüphelilerin yer tespitinde kullanıldı.

Keşif, yerleşim ve çelişen ifadeler:

İddianamede, şüpheliler Hakan H., Emiral A. ve Özgür E.’nin otobüsün Of ilçesinden geçtiği sırada İrfanlı Mahallesi dolgu alanında bulundukları, otobüsün giriş-çıkışını takip ederek keşif ve gözcülük yaptıkları; olay yerinde bulunan Yusuf Ö. ile Özden R. K. arasında HTS kayıtlarına yansıyan görüşmelerle bilgi paylaşımları gerçekleştirildiği öne sürüldü. Bu kişilerin ilk ifadelerindeki bazı açıklamalar HTS ve baz verileri ile çeliştiği için savcılık tarafından suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

Olay yeri ve kriminal bulgular:

Olay yerine yaklaşık 130 metre mesafedeki Devran Deresi içinde, üzerinde "Zafire" yazılı, 2495 seri numaralı çift namlulu Superpoze 12 kalibre av tüfeği ele geçirildi; namluda iki patlamış 12 kalibre kartuş bulundu. Olay yeri inceleme raporlarına göre otobüsün sol taraftaki camı tamamen kırılmış, ön camda yedi adet saçma izi ve delinme tespit edilmiş; otobüs içinde dört adet, yaralanan şoförün damak kemiği ile burun septumunun altından çıkarılan bir adet olmak üzere toplam 5 tüfek saçması nüvesi bulundu. Kriminal ve Adli Tıp raporlarında tüfeğin iri saçma taneleri (şevrotin) kullandığı, bu tür saçmaların etkili mesafesinin yaklaşık 150 metre olduğu; olay noktasının otobüse uzaklığının ise yaklaşık 40 metre olduğu belirtildi.

Ayrıca olay patikası üzerinde tespit edilen ayakkabı izinin, Yusuf Ö.’ün ikametinin bulunduğu güzergahla uyumlu olduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller arasında olay yeri krokisi, Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı uzmanlık raporları, Adli Tıp Kurumu raporları ile CD izleme ve delil tespit tutanakları da yer aldı.

İddianamenin içeriği ve hukuki değerlendirme:

Savcılık, saldırının rastgele değil önceden planlanmış bir eylem olduğunu, şoförün hedef alındığını ve eylemin otobüsteki 39 kişinin hayatını tehlikeye düşürdüğünü belirtti. Bu çerçevede şüphelilerin müştereken ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmaları talep edildi; ayrıca otobüs sahibi İsmail Kopuz hakkında "mala zarar verme" suçlaması da yer aldı. İddianamede Türk Ceza Kanunu’nun 44. maddesi kapsamında hukuki değerlendirme yapılarak en ağır cezayı gerektiren suçtan sorumluluk vurgulandı.

Soruşturma sürecinde 2020’de verilen ek kovuşturmaya yer olmadığı kararının kaldırılması talep edilmiş ve 17 Temmuz 2026 tarihli kararla Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 4 Ağustos 2020 tarihli takipsizlik kararının kaldırıldığı belirtildi. Savcılık ayrıca saldırıda kullanılan tüfeğin müsaderesine karar verilmesini talep etti.

Dava dosyası, tüm delillerle birlikte Trabzon Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi; şüphelilerin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

TRABZON CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, 4 NİSAN 2015 TARİHİNDE RİZE DEPLASMANI DÖNÜŞÜ FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMI'NI TAŞIYAN OTOBÜSE SÜRMENE VİYADÜĞÜ MEVKİSİNDE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYI TAMAMLADI.