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Edremit-Kızılkeçili yolunda yoldan çıkan otomobil müstakil evin bahçesinde ters döndü, sürücü yaşamını yitirdi

Edremit-Kızılkeçili yolu Gülbahçe mevkisinde kontrolden çıkan 10 IZ 624 plakalı otomobil bahçeye girip ters döndü, sürücü yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edremit-Kızılkeçili yolunda yoldan çıkan otomobil müstakil evin bahçesinde ters döndü, sürücü yaşamını yitirdi

Edremit-Kızılkeçili yolunda tek taraflı kaza

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıktığı bildirilen bir otomobil yol kenarındaki müstakil evin bahçesine girerek ters döndü. Olay, Edremit-Kızılkeçili yolu Gülbahçe mevkisinde gerçekleşti.

Kaza ve ilk müdahale:

Tek taraflı trafik kazasında 10 IZ 624 plakalı aracın bahçeye girip devrildiği, sürücünün araçta sıkıştığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yeri incelemesi ve soruşturma:

Yapılan müdahalede adı öğrenilemeyen ve araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücünün araçtan çıkarılması için çalışmalar yürütüldü. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

EDREMİT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN MÜSTAKİL EVİN BAHÇESİNE GİRDİĞİ KAZADA, SÜRÜCÜ...

EDREMİT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN MÜSTAKİL EVİN BAHÇESİNE GİRDİĞİ KAZADA, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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