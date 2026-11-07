Edremit-Kızılkeçili yolunda yoldan çıkan otomobil müstakil evin bahçesinde ters döndü, sürücü yaşamını yitirdi

Edremit-Kızılkeçili yolunda tek taraflı kaza

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıktığı bildirilen bir otomobil yol kenarındaki müstakil evin bahçesine girerek ters döndü. Olay, Edremit-Kızılkeçili yolu Gülbahçe mevkisinde gerçekleşti.

Kaza ve ilk müdahale:

Tek taraflı trafik kazasında 10 IZ 624 plakalı aracın bahçeye girip devrildiği, sürücünün araçta sıkıştığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yeri incelemesi ve soruşturma:

Yapılan müdahalede adı öğrenilemeyen ve araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücünün araçtan çıkarılması için çalışmalar yürütüldü. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

EDREMİT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN MÜSTAKİL EVİN BAHÇESİNE GİRDİĞİ KAZADA, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.