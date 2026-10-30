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Bağlar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden tır devrildi, sürücü hastaneye sevk edildi

Bağlar'da Siverek Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır devrildi; yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:56

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bağlar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden tır devrildi, sürücü hastaneye sevk edildi

Bağlar'da tır devrildi:

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi Siverek Caddesi üzerinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tır devrildi. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yetkililere bildirildi.

ilk müdahale ve sağlık durumu:

Kaza ihbarının ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve gerekli tıbbi müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumu ile ilgili sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede tedavi sürecinin başlatıldığı bildirildi.

soruşturma başlatıldı:

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kaza nedeninin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

DİYARBAKIR&#039;IN BAĞLAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN TIR DEVRİLDİ.

DİYARBAKIR'IN BAĞLAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN TIR DEVRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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